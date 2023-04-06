МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ослабление рубля в традиционно самые сильные для него месяцы обусловлено резким спросом на валюту со стороны компаний, скупающих активы уходящих из России компаний. Но ситуация вот-вот может измениться, и курс нацвалюты начнет расти: основания для этого есть. Не к добру. Россия спешит избавиться от внешнего долга

Апрель и май традиционно самые сильные месяцы для рубля — как раз в этот период года в бюджет поступают налоги от экспорта. Именно в апреле год назад российская валюта начала активное укрепление после мартовских максимумов. В результате к концу июня доллар стоил чуть дороже 50 рублей.

Но на этот раз все пошло не так: в четверг доллар поднялся выше 81 рубля, а курс евро превысил 88 рублей. Это произошло впервые за год, и есть целый ряд факторов, объясняющих, почему на сей раз "апрельская магия" не сработала.

Прежде всего, утратили значимость прежние "точки силы". В марте на счет Казначейства поступило более 2,5 триллиона рублей налогов. Но рост этих поступлений не играет сейчас такой роли, как раньше в силу низких объемов и перехода к оплате товаров российского экспорта в рублях, считает старший экономист Инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. По данным Банка России, на рубли приходится 34 процента всех платежей.

Зато оснований для ослабления отечественной валюты прибавилось. Прежде всего, это интенсивный спрос на валюту со стороны клиентов банков, выкупающих бизнес у тех, кто покидает Россию из-за санкций. По данным Financial Times, разрешения Минфина на продажу активов ждут около двух тысяч компаний.

Последними на данный момент крупными кейсами стали: покупка дочерней компанией "Газпром нефти" доли Shell в Салымском проекте и в проекте ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз", а также покупка "Татнефтью" шинного завода "Хакка Инвест" финской компании Nokian Tyres за 23,05 миллиардов рублей. По данным СМИ, "НОВАТЭК" также собирается купить долю Shell в проекте "Сахалин-2" за 94,8 миллиардов рублей, на что получил согласие президента. Однако официальное подтверждение пока не опубликовано.

При таком оттоке капитала налицо сокращение торгового профицита — нефть сохраняет непрозрачное ценообразование за счет дисконтов и миграции части дохода в пользу поставщиков услуг логистики и страхования, импорт же при этом нарастает благодаря созданию новых логистических маршрутов. Все только начинается: экономика повернулась к нам другой стороной

Дополнительным фактором, повлиявшим на динамику курса рубля, является корректировка требований Банка России к объему обязательных резервов в недружественных валютах. Повышение норматива обязательных резервов с 1 апреля на 0,5 процента до 7,5 процента по всем категориям резервируемых обязательств спровоцировало рост спроса на валюту, полагает руководитель направления инвестиционной аналитики Банка "Ренессанс" Роман Чечушков.

ВОЛШЕБНЫЙ РАЗВОРОТ

В этой ситуации ожидать укрепления рубля было бы по меньшей мере наивно — это возможно лишь в условиях роста предложения валюты от экспортеров, которого сейчас нет. Более того, сам Центробанк заинтересовался их валютными остатками, заявив, что хочет получать от крупнейших экспортеров больше информации о валютной выручке, активах и обязательствах в валюте, чтобы лучше контролировать финансовые потоки.

Но апрель не был бы магическим месяцем для рубля, если бы не оставил лазейку к укреплению даже при самых невеселых вводных. В нашем случае это ожидаемый рост цен на нефть в район 95-100 долларов за баррель благодаря решению ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки до конца года. В этом случае валютной ликвидности на рынке станет больше за счет ее продажи экспортерами.

"Учитывая такие ожидания, налоговые поступления сильно возрастут в ближайшие месяцы", — спрогнозировал Коныгин. Изменение нефтяного бенчмарка для расчета налогов с нынешнего Urals на эталонную нефть марки Brent (с некоторым дисконтом) поддержит бюджет и рубль, добавил он. Америка вертит долларом, как ей угодно: что ждет "валюту номер один"

По мнению Чечушкова, в мае триггером для укрепления рубля станут валютные интервенции в рамках бюджетного правила. В период с 7 апреля по 5 мая 2023 года объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составит 74,6 миллиарда рублей, в пересчете на день — это по 3,7 миллиарда рублей ежедневно. Продажа валюты из ФНБ была одним из факторов крепкого рубля в последние месяцы, напомнил он.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Задавать точные планки для движения курса аналитики остерегаются. Как и в любой ситуации "провала рынка" (например, в марте 2022 года) могут включаться нелинейные процессы и административные решения, указывает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

"В моменте предполагаем, что 85-90 рублей за доллар — уровень, на котором активизируется интерес к продаже валюты со стороны экспортных компаний. Кроме того, Банк России в теории может вступить в игру с непопулярными решениями по выводу капитала", — предположил он.

Если не подключатся форс-мажорные факторы, во втором полугодии динамику курса будут определять нефтегазовые доходы, которые обещают расти на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+. Это позволяет предполагать увеличение поступлений иностранной валюты, что позитивно скажется на рубле. По мнению Кошелева, вероятен возврат к равновесию в интервале 70-75 рублей за доллар. Более точная картина станет ясна по мере прояснения картины с сырьевыми доходами и выводом капитала.