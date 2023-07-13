МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ, Роман Серов. Европа все сильнее заинтересована в возобновлении экспорта российских ресурсов. Оказалось, что без них промышленность буквально загибается, люди теряют работу, а бизнес уходит в более хлебные места. Возможен ли разворот к прежним поставкам сырья за бесценок — в материале "Прайм". Европа нащупала способ выжить без российского газа. Но есть нюанс

По данным СМИ, Финляндия снова начала приобретать российский сжиженный природный газ (СПГ) после трехмесячного перерыва, все громче раздаются и требования возобновить поставки древесины. А президент Финляндии Саули Ниинисте публично признал, что уход всех финских компаний с российского рынка не дал никакого результата.

С чем связано такое изменение вектора? На кону, как всегда, стоят недополученные европейским бизнесом деньги. Ущерб от ухода только финских игроков из России оценивается в миллиарды евро, а в целом Bloomberg подсчитал, что противостояние с Москвой обойдется европейским государствам в триллион долларов.

Дешевые природные ресурсы из России давали возможность Европе конкурировать с другими странами, включая США, с точки зрения цены и качества конечной продукции. Но теперь все изменилось. Резкое исчезновение привычного сырья за бесценок обходится европейцам слишком дорого. Российский газ заменил СПГ из США и других стран, но он стоит в два-три раза дороже, чем было по долгосрочным контрактам с "Газпромом". Под него необходимо перекраивать логистику и транспортные цепочки. Европейское оборудование заточено под технические параметры нашего сырья. Приходится искать аналоги, а это опять затраты и хлопоты.

Плюс всегда нужно иметь возможность закрыть дефицит, который в такой ситуации весьма вероятен. Оперативная покупка финнами российского СПГ — одно из приемлемых решений в момент пиковых потребностей.

"Поэтому ничего удивительного в том, что Европа закупает российский СПГ нет. Его собственно потому и не включали в санкции", — пояснил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Новая нефть. Россия учла уроки прошлого и нашла, в чем быть сильной еще

На вес золота

Но нефть и газ на мировом рынке так или иначе есть — были бы деньги. В крайнем случае, можно топить мусором, как это делают на многих финских ТЭЦ. Причем собственных отходов не хватает, их приходится закупать в Италии, где чего-чего, а мусора всегда было в избытке.

Увы, того же нельзя сказать о другом российском богатстве — лесе. Этот ресурс из земли не добывается, а растет, притом крайне медленно. Возраст хорошего дерева для вырубки — около 100 лет.

Кроме этого, не каждое дерево подходит под европейский станок. Как правило, оборудование изготавливают с учетом характеристик древесины, которая будет использоваться, а они у всех поставщиков разные. Так, финские компании изначально делали оборудование под российское сырье. Их целлюлозно-бумажная промышленность была полностью выстроена за счет дешевой карельской древесины, напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова Екатерина Новикова. Теперь ее нет, и деревообработчики теряют работу. Назло себе: европейцы преподнесли российский авторынок китайцам на блюдечке

На мировом рынке древесина сейчас буквально на вес золота. Лесов в Европе почти не осталось. В США и Канаде экспорт четко распланирован, избытка и вовсе нет. Вдобавок стоимость поставок из Америки зашкаливает, что делает европейские табуретки буквально золотыми. А ведь стол, который вчера стоил 200 евро, сегодня за 400 никто не купит, так что налицо опять кризис реализации, отсутствие денег и работы. Ряду финских предприятий пришлось закрыться. Пострадали компании из Чехии и Германии, где много людей традиционно заняты в деревообработке.

Остается либо рубить последние деревья, против чего возражают экологи, либо вернуть все, как было. Второй вариант для Евросоюза оказался более годным: подсчитав, во сколько обходится мусор для отопления, местные чиновники решили "переобуться" и заставить Москву восстановить экспорт леса.

Именно поэтому Европа оспорила введенные Россией ограничения на поставки необработанной древесины, прежде всего, ценных пород — дуб, бук, ясень. Сейчас на них установлена заградительная 80-процентная пошлина, а сами поставки возможны через ограниченное число пропускных пунктов. Брюссель запрашивал консультации с Москвой из-за этих ограничений уже давно, ссылаясь на том, что по нормам ВТО ставка по экспортным пошлинам не должна превышать 13 или 15 процентов. Таким образом, Россия не соблюдает взятые на себя обязательства, уверяют евробюрократы и угрожают ей штрафами.

Собака лает, караван идет

Впрочем, все это привело к нулевым результатам. Европа все так же причитает по поводу кризиса деревопереработки, обвиняя в подрыве своих национальных экономик, конечно же, Россию. Москва сохраняет пошлины, параллельно развивая собственную обрабатывающую промышленность и продавая лес дружественным странам. К стенаниям "псевдопартнеров" по ВТО вовсе не обязательно прислушиваться — как говорится, собака лает, караван идет. Недругам остается или вырастить для себя новые леса, или договариваться с Россией. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

Последнее, кстати, вполне возможно. В четверг в Совфеде предложили правительству приостановить взимание вывозных пошлин на хвойную древесину и увеличить количество пропускных пунктов в восточном направлении. Обсуждаются и льготы для тех, кто готов разрабатывать участки леса. Правда, это касается опять-таки дружественных стран.

Чтобы послабления распространились и на европейцев, им нужно что-то предложить России, а не просто угрожать нормами ВТО, которые де-факто уже не действуют. Пока идей нет. "Пересмотр санкционной политики против России невозможен, так как Европа сама зависит от США, которые, в свою очередь, не заинтересованы в усилении экономического положения ЕС", — отметила Новикова.

Поэтому серьезных подвижек пока не стоит ожидать ни со стороны Европы, ни со стороны России. Они возможны только после кардинальной смены парадигмы и ухода проамериканских чиновников, которые хоронят свою же экономику в угоду Вашингтону.