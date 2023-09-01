МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица — это социально-экономическое явление, при котором люди, способные и готовые трудиться, не могут найти работу. О сути понятия простыми словами, о формах, видах и причинах безработицы, а также о методике расчета уровня безработицы и ее последствиях — в материале агентства "Прайм". Названы лидеры в рейтинге регионов России по рынку труда

Безработица

Согласно критериям Международной организации труда (МОТ) к категории безработных относят экономически активных граждан, которые не могут трудоустроиться, хотя хотят и способны работать. В экономическом контексте безработица — это состояние рынка труда, при котором есть свободные ресурсы, но не хватает вакансий.

Согласно Евростату в соответствии с рекомендациями МОТ в категорию безработных входят граждане, подходящие под следующие критерии:

не имеют работы или другого доходного занятия;

искали работу в течение 4 недель, предшествующих обследуемой неделе, используя при этом любые доступные способы, или предпринимали шаги к организации собственного дела;

были готовы приступить к работе в течение недели.

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.

"Начиная с 2015 и до 2020 года в России наблюдалось устойчивое снижение уровня официальной безработицы с уровня 5,6% до уровня 4,6% в период до пандемии коронавируса. В 2020 году наблюдался скачок безработицы до уровня 5,8% с последующим снижением в 2021-2023 годах до текущих рекордно низких значений — в июне 2023 года показатель, по данным Росстата, был равен 3,1%", — рассказала агентству "Прайм" инвестиционный советник Ольга Коношевская.

Причины возникновения и влияющие факторы

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева, перечислила основные причины безработицы:

Структурные сдвиги в экономике, выражающиеся в том, что внедрение новых технологий, оборудования приводит к высвобождению излишней рабочей силы. Экономический спад или депрессия, которые вынуждают работодателей снижать использование ресурсов, в том числе и трудовых. Политика государства в области оплаты труда: повышение минимального размера заработной платы увеличивает издержки производства и тем самым снижает спрос на рабочую силу. Сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях экономики. Изменения в демографической структуре. В частности, рост численности населения в трудоспособном возрасте увеличивает спрос на труд, из-за чего возрастает вероятность безработицы и т.д.

При этом на уровень безработицы влияют и такие факторы, как недостаточная профессиональная квалификация, миграционные процессы, уровень рождаемости и смертности, инфляция, инвестиционная активность и многое другое.

Виды и формы

Безработица бывает добровольной и вынужденной. В первом случае человек сам отказывается от работы по тем или иным причинам, а во втором — он может и хочет работать, но не способен трудоустроиться даже за более низкую заработную плату. Вынужденная безработица также делится на естественную и циклическую.

Циклическая

Понятие циклической безработицы связана с экономическим спадом и сопровождается закрытием предприятий, что ведет к росту числа нетрудоустроенных граждан. В таком случае наблюдается падение совокупного спроса на выпускаемую продукцию, что приводит к закономерному снижению спроса на труд. При циклической безработице число безработных превышает количество вакансий, поэтому даже если бы все вакансии были заполнены, некоторые люди все равно остались бы без работы.

Структурная

Институциональная

Этот вид безработицы довольно редкий. Возникает из-за неправильной работы институтов рынка труда. Чаще всего речь идет о том, что в некоторых сферах деятельности зарплаты настолько низкие, что человеку проще и выгоднее пользоваться пособием по безработице, чем трудиться. Это может быть связано с тем, что компании предлагают вакансии только с частичной занятостью, а в таком случае заработная плата может быть даже ниже прожиточного минимума.

Фрикционная

Фрикционная безработица — это добровольная временная незанятость, когда человек ищет работу с более выгодными условиями. Этот вид безработицы считается "нормальным", потому что на рынке труда всегда будут люди, желающие трудоустроиться на новое место.

Сезонная

Мишустин заявил о дефиците кадров при рекордно маленькой безработице

Скрытая

Скрытая безработица предполагает, что люди формально трудоустроены, но не получают заработную плату совсем, получают ее со значительной задержкой либо работают неформально или частично. Она не учитывается в официальной статистике и растет в периоды экономических кризисов. Например, уровень скрытой безработицы вырос в период пандемии коронавируса, когда многие компании не увольняли сотрудников, а отправляли в неоплачиваемый отпуск.

Другие

К другим видам безработицы относятся:

Технологическая. Связана с автоматизацией производства, из-за чего потребность в рабочей силе снижается. Зарегистрированная. Характеризуется нетрудоустроенным экономически активным населением, которое стоит на учете в центрах занятости. Маргинальная. Касается слабо защищенных слоев населения — инвалиды, молодежь, в основном, в возрасте от 18 до 25 лет.

Уровень и продолжительность безработицы

u — уровень безработицы;

U — численность безработных;

L — численность экономически активного населения.

При этом продолжительность безработицы — это период, в течении которого человек ищет работу и не может ее найти.

Способы измерения

Сейчас в мировой практике используют два метода измерения числа безработных:

на основе данных соответствующих служб о зарегистрированных нетрудоустроенных;

на основе общенациональных выборочных исследований домохозяйств.

В России оценкой уровня безработицы занимается Росстат. Служба государственной статистики рассчитывает данные о численности рабочей силы и уровне безработицы в соответствии с критериями МОТ. Эта информация формируется на основе регулярного ежемесячного исследования, которое охватывает около 70 тыс. респондентов во всех регионах страны. Безработица в России находится на минимальном уровне, заявил Силуанов

Проблемы в оценке

"Как правило, реальный уровень безработицы превышает уровень официальной статистики. Не все граждане в поисках работы регистрируются в качестве официальных безработных. В свою очередь, уровень официально регистрируемой безработицы зависит от коэффициента замещения заработной платы пособием по безработице. Если коэффициент высокий, то большее количество безработных встает на официальный учет. В России коэффициент замещения традиционно низкий и составляет около четверти средней зарплаты, а соотношение между регистрируемой и общей безработицей на протяжение двух последних десятилетий варьировалось от одного к трем до одного к пяти. Также статистика может быть нерелевантной в динамике, если меняется база расчета (возраст учитываемого трудоспособного населения и критерии отнесения к той или иной категории)", — объяснила Ольга Коношевская. В регионах с безработицей будут готовить технических специалистов

По словам эксперта, сейчас рынок труда России испытывает дефицит квалифицированных кадров, который вызван структурными изменениями экономики. К данному эффекту приводит ряд причин: снижение количества экономически активного населения, вызванное демографической ямой 1990-х годов, миграция за рубеж части населения, а также существенный рост неполной занятости и самозанятости в 2022 году.

Последствия безработицы

Негативные последствия безработицы могут быть экономическими и социальными.

Экономические

Ольга Коношевская отметила, что к экономическим последствиям относятся отставание уровня фактического ВВП от потенциального, сокращение налоговых поступлений в бюджет в виде НДФЛ, рост затрат на содержание безработных — выплату пособий, финансирование профессиональной переподготовки безработных и т.д.

"Еще это снижение уровня жизни — лица, ставшие безработными, а также их семьи, теряют личные доходы, и качество их жизни падает", — добавила Оксана Васильева.

Социальные

"Среди социальных последствий выделяют обострение криминогенной ситуации. Кроме этого, возрастает стрессовая нагрузка на общество: потеря работы — большая личная трагедия для человека, сильный психологический стресс. Есть риск политических и общественных беспорядков — массовая безработица может вызвать острую социальную реакцию (митинги, забастовки, погромы) и привести к бурным политическим переменам", — пояснила Оксана Васильева.

Борьба с безработицей

"Например, увеличение пособия по безработице повышает уровень официально регистрируемой безработицы и время на поиск вакансий, так как безработные имеют возможность не торопиться с выбором, а не соглашаться на первое попавшееся место", — подчеркнула Ольга Коношевская.

По словам Оксаны Васильевой, есть два способа борьбы с безработицей: выплата пособий и повышение эффективности работы центров занятости населения.