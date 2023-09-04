МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Развитие Красноярского края как одного из опорных регионов России стало темой совещания, которое провел в конце августа президент Владимир Путин. Он подчеркнул необходимость всемерно развивать потенциал региона и высоко оценил деятельность его руководителя Михаила Котюкова.

Вообще президент довольно редко проводит подобные мероприятия, целиком посвященные развитию лишь одного из 89 субъектов федерации. Как правило, совещания по вопросам социально-экономического развития затрагивают сразу несколько тем и территорий.

Однако на этот раз повод был значимым — глава государства принял участие по видеосвязи в церемонии открытия автодорожного моста через реку Енисей в районе поселка Высокогорский. Это самый северный мост через Енисей. С его вводом в строй будет налажена круглогодичная связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом — одним из центров российской золотодобычи.

Качество жизни

Были затронуты и другие насущные вопросы региона. Глава края обратился к президенту и членам правительства с предложением форсировать темпы газификации и в течение пяти лет завершить этот проект, чтобы магистральный газопровод прошел через территорию региона к 2028 году — 400-летию Красноярска. "Это было бы лучшим подарком красноярцам к юбилею города", — отметил глава края. Кроме того, магистральный газ даст новые возможности не только для развития предприятий, но и для решения экологических проблем крупнейших городов края.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, "Газпром" уже начал проектно-изыскательские работы, чтобы спроектировать ветку газопровода из Томской области длиной 700 километров. По итогу этих работ должна быть подписана пятилетняя программа газификации, чтобы к юбилею газ получили первые потребители, отметил он.

Проблемам реализации экологических программ и инфраструктурных проектов участники совещания уделили особое внимание. Красноярский край — один из промышленных центров России, обладающий огромными ресурсами и мощным потенциалом. Но это накладывает отпечаток на его экологию.

Экология — один из первоочередных вопросов, решение которого повысит качество жизни в регионе и поможет реализовать его перспективы. Помимо этого, по мнению главы государства, следует создавать здесь современную гибкую экономику, новые рабочие места с хорошими зарплатами, обновлять школы, продолжать расселять ветхое и аварийное жилье, строить спортивные и культурные объекты.

Все это должно привести к значимому улучшению качества жизни граждан, что позитивно скажется и на демографии, и на привлечении в край квалифицированных специалистов, которые будут здесь жить и работать. Все отрасли экономики края активно набирают темп и остро нуждаются в притоке новых кадров.

"Развитие инфраструктуры, системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты, экологическая обстановка в городах и селах должны отвечать современным стандартам. Жизнь людей должна быть комфортной, здоровой и благополучной. Ведь именно оценка граждан является ключевым критерием эффективности работы власти", — отметил Путин.

Стратегические цели

Котюков представил участникам совещания ряд мер по реализации в крае стратегических национальных целей. Прежде всего, речь идет об эффективном развитии традиционных добывающих отраслей. Для этого при содействии федерального центра необходимо форсировать геологоразведку и детально распланировать недропользование на десятилетия вперед. Такая работа сейчас идет на Таймыре — это север Красноярского края.

Но еще важнее активизировать создание продукции высоких переделов. Это касается в том числе и агропромышленного комплекса, горнодобывающей и лесной промышленности, предприятий ТЭК.

Край — не просто ресурсная кладовая, но и значимый центр обеспечения научно-технического суверенитета России. Здесь есть все необходимое для наращивания производства электроники, электротехники, космических систем и сервисов, систем обработки и передачи данных, станко- и машиностроения, промышленной химии, глубокой переработки продукции в лесной, аграрной и других отраслях.

Внимание на транспорт

И, наконец, еще одно стратегически важное направление — развитие транспортной инфраструктуры. Именно Красноярский край может сыграть значимую роль в решении общегосударственного проекта по "развороту на Восток". Для этого, прежде всего, необходима федеральная поддержка дальнейшего развития международного аэропорта Красноярск. В ближайшие годы должна быть проведена модернизация взлетно-посадочной полосы, срок эксплуатации которой рассчитан до 2027 года.

Еще одна задача — завершить второй этап реконструкции перрона аэропорта. По словам министра транспорта Виталия Савельева, финансирование данных проектов из федерального бюджета уже заявлено в Минфин. Предварительно расходы на модернизацию ВПП оцениваются в 7 миллиардов рублей, а реконструкция перрона — в 6,4 миллиарда рублей. Средства предстоит изыскать не только федеральному бюджету, но и самому краю, а также следует привлечь инвесторов, подчеркнул министр.

Для улучшения транспортного сообщения Котюков предложил увеличить пропускную способность федеральных трасс на территории края, а также построить обходы Ачинска и поселка Нижний Ингаш для транзитного грузового транспорта. Сейчас общая протяженность федеральной сети автодорог в крае составляет около двух тысяч километров, при этом только 6 процентов протяженности имеют четыре полосы, на остальных движение двухполосное.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что часть средств на расширение красноярских участков федеральных дорог уже заложена в бюджет, остальные участки будут включены в план по расширению дорог и строительству обходов.

Для того, чтобы справиться с растущим экспортом в страны Юго-Восточной Азии, необходимо стабильное движение грузовых и пассажирских поездов по Транссибу. Это потребует строительства в Красноярске второго пути мостового перехода через Енисей. В настоящее время идет работа по включению данного объекта в инвестиционную программу РЖД. Это также позволит закольцевать городскую электричку — важный для Красноярска проект.

Высокая оценка

Красноярский край — один из крупнейших субъектов Российской федерации, по площади он занимает второе место после Якутии. Край традиционно богат хвойными лесами, водой, плодородной землей. Это один из ведущих экономических центров Сибири, регион с мощной добывающей и обрабатывающей индустрией, с выгодным географическим положением и, конечно, с огромным потенциалом в социальной сфере, в образовании, науке, в области туризма, транспорта, высоких технологий, подчеркнул глава государства.

Он высоко оценил работу, проделанную Котюковым в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. "У вас получилось за четыре месяца не только оценить положение дел и острые проблемы региона, но также принять первоочередные меры и выработать решения на перспективу совместно с федеральными коллегами", — сказал президент.

В завершение совещания Котюков пригласил Путина в Красноярск для обсуждения планов и перспектив развития Сибири.