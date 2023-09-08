МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Пособие по безработице в 2023 году — выплаты от государства гражданам, оставшимся без работы. Каким условиям необходимо соответствовать, чтобы рассчитывать на материальную поддержку из бюджета, от чего зависит размер пособия, сколько времени безработный может его получать и в каких случаях перечисление денег будет прекращено, — в материале агентства "Прайм". Юрист раскрыла, какие долги нельзя взыскать с пенсионера

Пособие по безработице 2023

Пособие по безработице — одна из форм социальной поддержки для лиц, оставшихся без работы, обязательным условием его начисления является постановка на учет в Центре занятости населения (ЦЗН).

Условия для получения и кому положены

Если гражданин находится в поисках работы, он может обратиться в Центр занятости населения и встать на учет в качестве безработного. в таком случае он будет получать предложения о свободных вакансиях и денежное пособие на время вынужденной безработицы. Право на это имеют все трудоспособные лица, не имеющие работы и заработка.

— Лица, прибывшие из ближнего зарубежья, и те, кто не имеет регистрации в данном населенном пункте, не могут рассчитывать на получение пособия. Поскольку конечной целью регистрации безработного и получения пособия является трудоустройство, то ЦЗН предлагает вакансии. Пособие — это мера поддержки на период поиска работы. Если гражданин отказывается от двух предложенных вариантов работы в течение 10 дней с даты регистрации в службе занятости, то его не признают безработным. То же касается тех, кто ищет работу впервые — если они дважды отказываются от профессионального обучения. Без статуса безработного право на пособие не возникает, — объясняет Татьяна Евдокимова, эксперт сервиса Контур.Бухгалтерия.

Размер и сроки выплат

не может быть выше минимального размера оплаты труда в первые три месяца;

в последующие три месяца — не более 5000 руб.

Денежная компенсация выплачивается полгода. Однако предпенсионеры могут получать выплаты до 2 лет. А если за указанное время они не найдут работы, им следует обратиться в Социальный фонд для досрочного выхода на пенсию.

Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, уточняет, что пособие в минимальном размере (1 500 рублей) выплачивается лицам, которые:

не имеют трудового стажа либо он менее года;

ликвидировали ИП или вышли из фермерского хозяйства;

отработали за последний год менее 26 недель;

уволены за дисциплинарный проступок;

отчислены с обучения, куда были направлены Центром занятости.

Как рассчитывается и от чего зависит

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Для уволенных

По словам Оксаны Красовской, ведущего юриста Европейской юридической компании, существуют особенности в части выплаты пособия по безработице для отдельных категорий граждан:

Граждане, которые были уволены в связи с сокращением штата или ликвидации организации, в случае если у них длительность периода трудоустройства превышает один месяц, получают от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. По решению центра занятости в исключительных случаях работодатель обязан выплатить работнику средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения (ст.178 ТК РФ ч.2, ч. 3).

Для работников, которые были сокращены или уволены в связи с ликвидацией организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрен более длительный период выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства (6 месяцев, 3 месяца в случае нетрудоустройства и 3 месяца по решению центра занятости).

Пособие по безработице центр занятости начисляет с первого дня после окончания периода, за который были выплачены выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства или единовременная компенсация.

Если работник был уволен в случае прекращения деятельности ИП, то пособие ему назначается со дня признания его безработным, так как гарантии в части предоставления выходного пособия законодательством не установлены.

Для предпенсионеров

Для граждан предпенсионного возраста, признанных в период выплаты пособия безработными, увеличен период выплаты пособия по безработице.

Для тех, кто никогда не работал

Те, кто ищет работу впервые, могут рассчитывать на минимальный размер пособия по безработице (1500 руб.)

Для детей-сирот

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— По истечении этого периода или при достижении возраста 23 лет пособие начинает выплачиваться в размере минимальной суммы, увеличенной на коэффициент для района, в соответствии с общими сроками (ст. 34.1 Закона № 1032-1). Также если ребенок сирота ранее был временно трудоустроен в свободное от учебы время, а также проходил производственную практику, предусмотренную образовательными программами, признается впервые ищущим работу (ранее не работавшим), — отмечает эксперт.

Какой максимальный и минимальный размер

Максимальный и минимальный размеры пособия определяются правительством РФ ежегодно.

"На 2023 год постановлением от 14.11.2022 № 2046 определено, что в первые три месяца максимальная величина пособия по безработице установлена в размере 12792 рублей. Минимальная сохранена в размере 1500. В 2023 году пособия для предпенсионеров и граждан, признанных безработными, совпадают по размеру", — рассказывает Татьяна Евдокимова.

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— Для этого гражданину необходимо сначала зарегистрироваться в службе занятости. Причем он может просто стоять на учете в целях поиска подходящей работы и не получать пособие по безработице, для начисления пособия должны быть соблюдены требования, установленные в законодательстве, — говорит Оксана Красовская.

Необходимые документы

Некоторые необходимые документы для постановки на учет в центр занятости (в зависимости от категории):

паспорт;

документы о трудовой деятельности и стаже работы;

документы об образовании, квалификации, ученых степенях и званиях, включая переводы на русский язык, если необходимо;

документы от организаций, выдавших документы об образовании и квалификации, военных образовательных организаций и организаций, действовавших в 1992-1995 гг. на территории РФ;

справка о среднем заработке с последнего места работы;

документы, подтверждающие прекращение трудовой или иной деятельности согласно законодательству РФ;

документы, которые подтверждают отнесение к определенной категории граждан (инвалиды, лица предпенсионного возраста и др.).

Процесс оформления

"В случае невозможности предоставления службой занятости подходящей работы в течение 10 дней со дня регистрации, лицо признается безработным с первого дня подачи им указанного заявления. О постановке на регистрационный учет в качестве безработного гражданину направляется соответствующее уведомление", — объясняет Оксана Красовская.

Лично через центр занятости

При личном обращении в ЦЗН соискателю необходимо заполнить заявление и приложить к нему копии нужных документов. После того, как оно будет рассмотрено, с гражданином связывается сотрудник центра занятости и уточняет информацию, пожелания к новому месту работы, а затем приглашает на личную встречу для предложения актуальных подходящих вакансий с учетом квалификации и уровня образования, а также организует собеседования с работодателями.

Через портал «Работа России»

Портал «Работа в России» — государственная информационная система Федеральной службы по труду и занятости, он создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям — сотрудников. Все услуги бесплатны. Для того, чтобы встать на учет через ресурс, необходимо авторизоваться на нем через "Госуслуги", создать и опубликовать резюме. Далее в меню "Все сервисы" выбрать пункт "Мои заявления" и нажать на кнопку "Подать заявление", заполнить необходимые поля.

Через «Госуслуги»

Важное условие для подачи заявления онлайн — наличие подтвержденной учетной записи на портале. После авторизации можно выбрать необходимую услугу через поиск ("Получение пособия по безработице и постановка на учет в Центре занятости") или перейти по прямой ссылке, заполнить электронную форму заявления.

Причины для отказа

лица моложе 16 лет;

гражданин получает пенсию по старости или за выслугу лет;

находится в местах лишения свободы или на исправительных работах;

работает по трудовому договору;

выполняет оплачиваемую работу или реализует продукцию по договорам;

является ИП, нотариусом, адвокатом или самозанятым;

проходит военную, альтернативную гражданскую службу или службу в иных силовых органах;

обучается по очной форме;

занят в подсобных промыслах, является членом крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов, артелей;

является учредителем (участником) коммерческих организаций;

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если гражданин отказался от двух вариантов подходящей работы, которые он выбрал из перечня вакансий в течение 10 дней со дня постановки на регистрационный учет в целях поиска подходящей работы;

в случае двух отказов зарегистрированного гражданина, впервые ищущего работу (ранее не работавшего) и при этом не имеющего квалификации, от получения профессионального обучения или предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера;

в случае неявки зарегистрированного гражданина без уважительных причин в срок, установленный центром занятости населения для регистрации в качестве безработного (за исключением инвалидов I или II групп). Перечень документов, подтверждающих наличие уважительных причин неявки, утвержден Приказом Минтруда России от 26.04.2022 № 257Н;

если зарегистрированный гражданин предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения, а также другие недостоверные данные для признания его безработным (к примеру, не сообщил, что он самозанятый);

если гражданин не направил в течение двух календарных дней со дня получения перечня предложений подходящей работы или профессионального обучения в центр занятости населения информации в электронной форме с использованием единой цифровой платформы, в том числе через единый портал или региональный портал, о выборе двух вариантов подходящей работы или профессионального обучения;

если гражданин не направил в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления или направления на проведение переговоров в ЦЗН, информацию о дне и о результатах проведения переговоров с работодателями по двум выбранным вариантам подходящей работы. Или не предоставил документ с отметкой работодателя о дне явки соискателя и причине отказа в приеме на работу в центр занятости населения.

В каком случае выплату пособия прекращают или приостанавливают

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отказа от двух вариантов работы;

отказа от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение;

явки безработного на перерегистрацию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

увольнения лица с последнего места работы за дисциплинарный проступок;

отчисления с места обучения за виновные действия;

нарушения безработным условий и сроков перерегистрации без уважительных причин;

неуспеваемости или нерегулярного посещения занятий без уважительной причины, прекращение обучения по направлению ЦЗН;

неявки на собеседования.

Прекращение перечисления пособия происходит при:

трудоустройстве;

неявке более месяца в ЦЗН;

переезде в другую местность;

осуждении лица к исправительным и принудительным работам, лишению свободы;

назначении пенсии;

отказе от пособия;

— Также пособие не выплачивается во время отпуска по беременности и родам, переезда в другое место из-за прохождения обучения, призыва на военные сборы, — добавляет эксперт.

Популярные вопросы

Какие еще виды выплат доступны безработным в России?

— Граждане, признанные в установленном порядке безработными, могут получать государственную социальную помощь, в том числе на основании социального контракта, если семья признана малоимущей или одиноко проживающий гражданин признан малоимущим. Также дополнительные меры социальной поддержки могут устанавливаться на уровне регионов, — говорит Оксана Красовская.

Включается ли период получения пособия по безработице в общий трудовой стаж?

По словам эксперта, согласно ст. 12 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" период получения пособия по безработице засчитывается в страховой стаж, который будет потом учтен при начислении пенсии. Если же гражданин просто стоит на учете в СЗН для поиска подходящей работы и не получает пособие — это время в трудовой стаж не будет включено.