МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Проблемы с курсом рубля может решить аналог "китайской модели". Такое мнение озвучил министр экономического развития Максим Решетников. Он предлагает обратить внимание на использование "некой мембраны между внутренним и внешним рынками рублей". В чем суть китайского гибкого барьера и сможет ли подобная схема решить проблемы отечественной валюты, разбирался "Прайм". Решетников назвал последствия слишком жесткой денежно-кредитной политики

Офшорный рубль

Ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки. Уровень ее продажи и так достаточно высок. "Ситуация в другом. У нас 35 процентов при этом возвращается в рублях", — отметил Решетников на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам министра, экспортеры активно "берут эти рубли": "Вопрос — где и как. У нас сформировался рынок, по сути, офшорных рублей, то есть рублей, которые обращаются за границей". В поисках решения в Минэкономразвития внимательно изучали китайскую модель и предлагают создать ее аналог.

"Но это исключительно наша позиция, мы ее обсуждаем с ЦБ", — отдельно отметил Решетников.

Он пояснил, что в настоящее время нет никаких ограничений, например, на перевод рублей за рубеж — и для физлиц, и для юрлиц процедуры простые. И нет никакого мониторинга объемов российской валюты, циркулирующей за границей. В результате эти объемы будут все больше "вовлекаться в валютные игры против рубля".

Теперь ведомство ждет предложений от ЦБ. Иначе "в заложниках" окажется реальный сектор экономики, уверен Решетников.

Два контура одного юаня

Немногие знают, что китайский юань на самом деле существует сегодня в двух вариантах, рассказывает доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Макроэкономикт объяснил причину разделения Китаем рынков юаня

Первый (CNY) обращается только внутри страны. Его курс жестко регулирует Народный Банк Китая (НБК, аналог Банка России). Каждое утро НБК фиксирует базовый курс, и все сделки, совершаемые в течение дня, не могут отклоняться от него более чем на плюс-минус два процента.

Второй (CNH) — так называемый "офшорный" — используют вне территории Китая. Его курс гораздо более свободный, он преимущественно формируется по результатам торгов. Что, конечно, не исключает вмешательства Народного Банка Китая. Но происходит оно по рыночным принципам. В основном, путем купли-продажи валюты. Точно так же, как это сегодня делает российский ЦБ.

Любые расчеты внутри страны выполняются только с использованием обычных (внутренних) юаней. Любые расчеты с нерезидентами — только с использованием офшорных.

Кузнецов приводит такой пример. Допустим, российская компания планирует что-то приобрести у китайских производителей. Для этого она за рубли покупает юани на российской бирже. Это будут именно офшорные юани. По условию контракта часть этой суммы переводится в офис китайской компании в Нью-Йорке. Эти деньги — тоже офшорные юани.

Другую же часть российская фирма отправляет в Шанхай. И вот здесь уже при проведении платежа офшорный юань конвертируется во внутренний. При этом курс составляет один к одному.

Иностранные компании или граждане не могут просто так открыть себе счет в банке Китая, чтобы получить на него обычные юани. Как поясняет экономист, открытие "счета нерезидента" возможно только по достаточно веским основаниям — нужно доказать, что твой бизнес или жизненные интересы действительно связаны с Китаем.

"И при этом нужно быть готовым соблюдать поистине драконовские правила валютного контроля и регулирования, включая и ограничения на вывод капитала", — добавляет Кузнецов.

Таким образом, китайская валютная система как бы состоит из двух контуров: внутреннего для собственных нужд и внешнего для сотрудничества со всем остальным миром. Это позволяет защитить национальную экономику от резких колебаний курса валюты.

"То есть, в этом случае большая часть волатильности фактически выносится за пределы страны. Резкие колебания курса почувствует на себе во всей полноте только тот, кто непосредственно производит операции в иностранных валютах", — поясняет эксперт.

Позитив для рубля



По мнению экономиста Константина Церазова, идея Минэкономразвития тоже заключается в создании "двойной" рублевой системы, в рамках которой будут сосуществовать оншорная (внутренняя) и офшорная российская валюта. Российские банки успешно опробовали цифровизацию рубля

"Подобная система может включать в себя ряд ограничений, которые будут способствовать усилению контроля над трансграничным движением капитала. Это также способствует закрытию серых схем, которые используются для вывода средств за рубеж", — разъясняет он.

Слова Решетникова о необходимости единого курса для двух предполагаемых валют могут означать, что конвертация между оншорным и офшорным рублями будет проходить по курсу один к одному, как и в случае CNH и CNY.

Что касается возможных рисков для рубля, то о них можно будет судить по мере прояснения планов Минэкономразвития и Банка России.

"Однако само название предполагаемого механизма — "мембрана" — подразумевает создание определенного барьера для движения капитала. Поэтому при прочих равных для курса рубля это выглядит позитивом", — полагает Церазов.

На построение системы по китайскому образцу и оттачивание ее механизмов могут уйти годы, если не десятилетия, отмечает Кузнецов. А вот проблемы российской экономики нужно решать уже сегодня.

"В перспективе мы вполне можем прийти к офшорному рублю, например, на основе цифрового. Но сегодня это скорее выглядит как прекрасное далеко, чем реальная возможность исправить ситуацию с резкими и непредсказуемыми колебаниями курса рубля", — констатирует эксперт.

При этом в пресс-службе ЦБ на предложение Минэкономразвития ответили, что сегментация валютного рынка и использование "мембран" может привести ко множественности курсов, что негативно отразится в целом на финансовом рынке.

Банк России также отметил, что ограничения на движения капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования, а эффективным инструментом долгосрочного влияния они быть не могут.