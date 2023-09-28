МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ни эмбарго на поставки российской нефти, ни ценовой потолок не возымели практически никакого эффекта. России удалось избежать санкций "Большой семерки" для более чем 70 процентов своего морского нефтяного экспорта, разочарованно констатировали на Западе. Традиционные сырьевые доходы поначалу просели, однако они быстро восстанавливаются. Дорожающая нефть лишь ускорит этот процесс. Борьба за дизель: нехватка топлива делает российскую нефть золотой

Пробила потолок

России удалось избежать санкций "Большой семерки" на поставки нефти для более чем 70 процентов своего морского экспорта. Такие выводы озвучила Financial Times, исследовав данные платформы сырьевой аналитики и грузового экспорта Kpler.

Согласно анализу отчетов, в августе почти три четверти всех морских поставок российской сырой нефти шли без западной страховки. Именно этот рычаг рассчитала использовать «семерка», чтобы обеспечить соблюдение введенного ею ценового потолка в 60 долларов за баррель.

По данным аналитической компании Kpler, поставки выросли примерно на 50 процентов относительно весны. "Этот рост означает, что Москва все более искусно обходит ограничения, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, близким к уровням международного рынка", — сделали вывод авторы Financial Times.

Ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты Запад рассматривал как простой и понятный в использовании механизм воздействия на рынок. Но на практике он не принес результатов.

Во-первых, российские компании переориентировали поставки в дружественные и нейтральные страны. Во-вторых, транспортировка и страхование этих грузов осуществляется практически без участия западных компаний.

«Из-за трудностей с индентификацией первоначального поставщика Россия продолжает торговать сырьем выше установленного потолка. Любое искусственное вмешательство в рыночный механизм образования цены создает теневой сектор. Российскую нефть продают в обход ограничений через действующие каналы поставок», — указывает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Страховка тоже не стала дополнительным рычагом контроля. Во-первых, некоторые страны готовы пойти на риск. Во-вторых, часть перевозок страхуют и перестраховывают российские компании. Основной же объем, как объясняют эксперты, идет по госгарантии.

«Учитывая изменения в том, как Россия транспортирует свою нефть, очень сложно будет обеспечить эффективное соблюдение ценового ограничения в дальнейшем», — указывают эксперты Киевской школы экономики (KSE). Сильнее нефти и газа. Европа впала в новую зависимость от России

Забыли о дисконте



Еще один важный фактор — сокращение дисконта. Поначалу российское сырье продавали с существенными скидками — его активно переправляли на дружественные рынки. Однако конкуренция обострилась: резкое сокращение добычи ОПЕК+ и действия Москвы и Эр-Рияда привели к сокращению предложения на мировом рынке.

Уже с июля основной экспортный сорт российской нефти Urals стоит дороже 60 долларов за баррель. Оказалось, что не все страны — потребители готовы найти альтернативу российскому товару.

«Дисконты на российскую нефть сокращаются. Это связано с тем, что другим странам-производителям сложно конкурировать с Россией на внешних рынках в условиях демпинга, искусственно сформированного странами коллективного запада» — указывает Тамара Сафонова, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС.

Вдобавок, в мире развернулся дизельный кризис. Глобальный рост спроса на топливо привел к тому, что один из ключевых экспортных видов российский сырой нефти — ВСТО продается с премией к мировому эталонному сорту Brent.

Все эти факторы наряду с растущими ценами на нефть на мировом рынке — очевидный триггер увеличения доходов бюджета РФ к концу текущего года. За восемь месяцев 2023-го нефтегазовые доходы снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 38 процентов, или 3 миллиарда рублей — 31 миллион долларов по текущему курсу.

Впрочем, уже в августе доходы Москвы от продажи нефти вернулись к максимумам 2022-го, а в сентябре аналитики ждут 14-процентный рост доходов от сырья.

Как подсчитали в Киевской школе экономики, устойчивый рост цен на нефть в сочетании с успешным снижением скидки означает, что доходы страны от ключевого экспорта вырастут как минимум на 15 миллиардов долларов по итогам 2023 года.

Этот сдвиг стал двойным ударом по попыткам Запада ограничить прибыль России и подорвать ее бюджет, констатирует Financial Times. Мало того, что львиная доля российской нефти продается выше ценового лимита, но и растущая независимость Москвы как продавца совпала с сильным ростом цен на сырье, превысивших 95 долларов за баррель впервые за 13 месяцев.