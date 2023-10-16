МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Прибыль — разница между полученной выручкой и всеми расходами предприятия, важный показатель, определяющий финансовый успех бизнеса. Что это такое простыми словами, чем отличается от выручки, основные виды и функции прибыли, а также почему важен анализ чистого дохода в работе компании и формула его расчета, — в материале агентства "Прайм". Накладные расходы: понятие, состав, расчет и нормативы на 2023 год

Прибыль

Получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности. На нее влияет множество факторов, система бухгалтерского и налогового учета предполагает использование нескольких понятий и показателей расчетов для более полного представления о финансовом состоянии и результативности бизнеса.

"Верные подсчеты важны не только для понимания эффективности, определения стратегий развития, анализа принятых решений, но и для правильного ведения учета и отчетности", — говорит старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Ирина Екимовских, директор аудиторско-консалтинговой группы "Капитал", эксперт в области налогов и финансов отмечает, что существует два аспекта:

Насколько удачно удалось предпринимателю создать добавленную стоимость, то есть найти определенный ресурс, усовершенствовать, разложить и продать его по большей цене; Насколько успешно получается управлять инфраструктурой на создание этой добавленной стоимости общехозяйственными расходами. Если всё складывается удачно, то на выходе получается прибыль.

"Другими словами, прибыль — результат успешной борьбы с рынком и правильного управления постоянными расходами, которые обслуживают процесс создания добавленной стоимости", — отмечает эксперт.

Отличие от выручки

Объем возникших обязательств покупателей на финансовом языке называется "выручка" или "доходы бизнеса". Доход — это все поступившее средства, как от основного вида деятельности организации, так и от дополнительных источников. Выручка равна стоимости отгруженного товара, выполненных работ или оказанных услуг. Другими словами, выручка — это стоимость той ценности, которую предприятию удалось доставить покупателю за конкретный период: месяц, квартал, год. Прибыль — это разница между всеми поступившими средствами (доходом) и всеми расходами компании.

Пример: Если компания занимается производством и продажей одежды, то выручку она получает от продажи этой одежды. Одновременно компания размещает свои деньги на депозитах и имеет проценты. Процентные доходы по депозитам, которые получит компания, уже в выручку не включаются.

"Если компания не получила средств от других источников, кроме основного вида деятельности, доход будет равен выручке. Прибыль же определяется как разница между доходами и расходами. И доходы, и выручка — это всегда положительные значения. А прибыль может быть отрицательной, когда расходы больше доходов", — поясняет Ксения Шубникова, эксперт-бухгалтер банка "Точка".

Виды

Ирина Екимовских объясняет, что для управления конечным результатом, то есть чистой прибылью периода, в финансовом менеджменте введено несколько промежуточных прибылей, которые считают по следующей формуле:

Доходы — Разные Виды Расходов.

Это необходимо для быстрого реагирования на любые изменения в окружающей среде или в процессах. Дивиденды: что это такое, как получить и размер выплат в 2023 году

Каждый из видов прибыли — это разница между определенными доходами и определенными расходами. Принципиально все расходы компании делятся на постоянные и переменные. Переменные — это те, которые зависят от выручки, а постоянные — не зависят от выручки.

"В случае, когда затраты превышают доходы, прибыль имеет отрицательное значение и называется убыток", — говорит Александр Симонов, экономист отдела оценки коммерческого кредитования ПАО "РосДорБанк".

Маржинальная прибыль

Маржинальная прибыль — разница между выручкой и переменными расходами. Это важный показатель для понимания рентабельности бизнеса, определения ценовой политики. Он позволяет контролировать соотношение входящих и исходящих цен, то есть отслеживать, как меняются входящие цены на ресурсы для быстрого реагирования, чтобы изменить цены в работе с покупателями.

Валовая прибыль

Валовая прибыль представляет собой разницу между выручкой и себестоимостью произведенных товаров, выполненных работ или оказанных услуг. Себестоимость включает все прямые расходы на создание товара (сырье, обслуживание оборудования, зарплата сотрудников и прочие траты). Подсчет валовой прибыли необходим для того, чтобы понимать эффективность направлений (сегментов) бизнеса и выяснить, где можно сократить расходы, не связанные непосредственно с основной деятельностью предпринимателя или компании.

Операционная прибыль

Операционная прибыль — это разница между выручкой и всеми операционными расходами, которые включают в себя производственные (себестоимость товара), коммерческие (например, расходы на рекламу и маркетинг) и административные (на содержание офиса). По этому показателю виден доход компании без учёта налогов и долговых обязательств. Он помогает проанализировать операционную рентабельность, оценить структуру расходов и их влияние на прибыль.

Чистая прибыль

Чистая прибыль рассчитывается путем вычета всех доходов и всех расходов, включая уплаченные налоги. Это главный финансовый результат деятельности фирмы. Деньги, которыми компания или ИП может распоряжаться по своему усмотрению.

"Чистая прибыль = Операционная прибыль — % за кредиты — амортизация — налог на прибыль. Это и есть результат эффективности деятельности бизнеса", — говорит Ирина Екимовских.

Александр Симонов отмечает, что инвесторами и банками при оценке платежеспособности и перспектив бизнеса оцениваются EBIT и EBITDA — международно признанные виды прибыли:

EBIT — прибыль до вычета налога на нее и начисленных процентов по кредитам, используется для сравнения результатов деятельности компаний с разной налоговой нагрузкой и разной структурой капитала.

EBITDA — прибыль до вычета налога на прибыль, амортизации по основным нематериальным активам и начисленных процентов по кредитам, показывает реальную прибыль компании без поправок на факторы, которые не касаются операционной деятельности.

Для банка важно оценить как показатели чистой прибыли, так и нераспределенной.

Функции полученной прибыли

По словам Ксении Шубниковой, прибыль позволяет:

наиболее полно и достоверно оценить уровень производства и финансово-хозяйственной деятельности фирмы;

стимулировать повышение работоспособности. За счет полученной прибыли осуществляется самофинансирование компании, направленное на расширение производства, стимулирование сотрудников и так далее;

пополнять бюджет различных уровней. Отчисления из прибыли компании поступают в виде налогов и сборов в государственные и региональные бюджеты;

защитить фирму от угрозы банкротства, так как обеспечивает экономическую стабильность ее расчетов с контрагентами;

привлечь новых инвесторов, что в свою очередь приводит к увеличению собственного капитала.

Анализ прибыли и зачем ее считать

Анализ прибыли позволяет контролировать, как развивается бизнес, и своевременно принимать меры в случае, когда эффективность снижается. Ксения Шубникова отмечает, что с помощью анализа можно понять:

является ли компания в целом или её отдельное направление деятельности прибыльным;

какие факторы влияют на получение прибыли;

какие есть возможности для получения и роста прибыли исходя из имеющихся ресурсов.

"Для определения финансового положения аналитики рассматривают различные финансовые показатели, в том числе и прибыль, — уточняет Александр Симонов. — В качестве анализа берутся как промежуточные, так и финальные финансовые результаты на соответствующую отчетную дату".

Размер и динамика прибыли показывает, в каком объеме и с какой динамикой компания ее получает. Выручка: чем отличается от прибыли, как рассчитать и увеличить

Структура — показывает сильные и слабые стороны в деятельности компании. Например, рост операционной прибыли говорит о грамотно проработанной финансовой стратегии.

"Однако если при этом следует снижение чистой прибыли, то это может указывать на наличии высоких затрат в обеспечении функционирования фирмы, например, высокая кредитная нагрузка, содержание офиса, проведение рекламных кампаний и корпоративных мероприятий", — говорит эксперт.

Рентабельность показывает эффективное использование ресурсов. Рост продаж сопровождается ростом затрат, что может снизить рентабельность, несмотря на рост прибыли. Это, по словам Александра Симонова, в свою очередь, может привести к снижению интереса банков в кредитовании компании и к ухудшению позиций на рынке.