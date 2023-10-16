МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Прибыль — разница между полученной выручкой и всеми расходами предприятия, важный показатель, определяющий финансовый успех бизнеса. Что это такое простыми словами, чем отличается от выручки, основные виды и функции прибыли, а также почему важен анализ чистого дохода в работе компании и формула его расчета, — в материале агентства "Прайм".
Прибыль
Получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности. На нее влияет множество факторов, система бухгалтерского и налогового учета предполагает использование нескольких понятий и показателей расчетов для более полного представления о финансовом состоянии и результативности бизнеса.
"Верные подсчеты важны не только для понимания эффективности, определения стратегий развития, анализа принятых решений, но и для правильного ведения учета и отчетности", — говорит старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.
Ирина Екимовских, директор аудиторско-консалтинговой группы "Капитал", эксперт в области налогов и финансов отмечает, что существует два аспекта:
-
Насколько удачно удалось предпринимателю создать добавленную стоимость, то есть найти определенный ресурс, усовершенствовать, разложить и продать его по большей цене;
-
Насколько успешно получается управлять инфраструктурой на создание этой добавленной стоимости общехозяйственными расходами. Если всё складывается удачно, то на выходе получается прибыль.
"Другими словами, прибыль — результат успешной борьбы с рынком и правильного управления постоянными расходами, которые обслуживают процесс создания добавленной стоимости", — отмечает эксперт.
Отличие от выручки
Объем возникших обязательств покупателей на финансовом языке называется "выручка" или "доходы бизнеса". Доход — это все поступившее средства, как от основного вида деятельности организации, так и от дополнительных источников. Выручка равна стоимости отгруженного товара, выполненных работ или оказанных услуг. Другими словами, выручка — это стоимость той ценности, которую предприятию удалось доставить покупателю за конкретный период: месяц, квартал, год. Прибыль — это разница между всеми поступившими средствами (доходом) и всеми расходами компании.
Пример: Если компания занимается производством и продажей одежды, то выручку она получает от продажи этой одежды. Одновременно компания размещает свои деньги на депозитах и имеет проценты. Процентные доходы по депозитам, которые получит компания, уже в выручку не включаются.
"Если компания не получила средств от других источников, кроме основного вида деятельности, доход будет равен выручке. Прибыль же определяется как разница между доходами и расходами. И доходы, и выручка — это всегда положительные значения. А прибыль может быть отрицательной, когда расходы больше доходов", — поясняет Ксения Шубникова, эксперт-бухгалтер банка "Точка".
Виды
Ирина Екимовских объясняет, что для управления конечным результатом, то есть чистой прибылью периода, в финансовом менеджменте введено несколько промежуточных прибылей, которые считают по следующей формуле:
Доходы — Разные Виды Расходов.
Это необходимо для быстрого реагирования на любые изменения в окружающей среде или в процессах.
Каждый из видов прибыли — это разница между определенными доходами и определенными расходами. Принципиально все расходы компании делятся на постоянные и переменные. Переменные — это те, которые зависят от выручки, а постоянные — не зависят от выручки.
"В случае, когда затраты превышают доходы, прибыль имеет отрицательное значение и называется убыток", — говорит Александр Симонов, экономист отдела оценки коммерческого кредитования ПАО "РосДорБанк".
Маржинальная прибыль
Маржинальная прибыль — разница между выручкой и переменными расходами. Это важный показатель для понимания рентабельности бизнеса, определения ценовой политики. Он позволяет контролировать соотношение входящих и исходящих цен, то есть отслеживать, как меняются входящие цены на ресурсы для быстрого реагирования, чтобы изменить цены в работе с покупателями.
Валовая прибыль
Валовая прибыль представляет собой разницу между выручкой и себестоимостью произведенных товаров, выполненных работ или оказанных услуг. Себестоимость включает все прямые расходы на создание товара (сырье, обслуживание оборудования, зарплата сотрудников и прочие траты). Подсчет валовой прибыли необходим для того, чтобы понимать эффективность направлений (сегментов) бизнеса и выяснить, где можно сократить расходы, не связанные непосредственно с основной деятельностью предпринимателя или компании.
Операционная прибыль
Операционная прибыль — это разница между выручкой и всеми операционными расходами, которые включают в себя производственные (себестоимость товара), коммерческие (например, расходы на рекламу и маркетинг) и административные (на содержание офиса). По этому показателю виден доход компании без учёта налогов и долговых обязательств. Он помогает проанализировать операционную рентабельность, оценить структуру расходов и их влияние на прибыль.
Чистая прибыль
Чистая прибыль рассчитывается путем вычета всех доходов и всех расходов, включая уплаченные налоги. Это главный финансовый результат деятельности фирмы. Деньги, которыми компания или ИП может распоряжаться по своему усмотрению.
"Чистая прибыль = Операционная прибыль — % за кредиты — амортизация — налог на прибыль. Это и есть результат эффективности деятельности бизнеса", — говорит Ирина Екимовских.
Александр Симонов отмечает, что инвесторами и банками при оценке платежеспособности и перспектив бизнеса оцениваются EBIT и EBITDA — международно признанные виды прибыли:
EBIT — прибыль до вычета налога на нее и начисленных процентов по кредитам, используется для сравнения результатов деятельности компаний с разной налоговой нагрузкой и разной структурой капитала.
EBITDA — прибыль до вычета налога на прибыль, амортизации по основным нематериальным активам и начисленных процентов по кредитам, показывает реальную прибыль компании без поправок на факторы, которые не касаются операционной деятельности.
Для банка важно оценить как показатели чистой прибыли, так и нераспределенной.
Функции полученной прибыли
По словам Ксении Шубниковой, прибыль позволяет:
-
наиболее полно и достоверно оценить уровень производства и финансово-хозяйственной деятельности фирмы;
-
стимулировать повышение работоспособности. За счет полученной прибыли осуществляется самофинансирование компании, направленное на расширение производства, стимулирование сотрудников и так далее;
-
пополнять бюджет различных уровней. Отчисления из прибыли компании поступают в виде налогов и сборов в государственные и региональные бюджеты;
-
защитить фирму от угрозы банкротства, так как обеспечивает экономическую стабильность ее расчетов с контрагентами;
-
привлечь новых инвесторов, что в свою очередь приводит к увеличению собственного капитала.
Анализ прибыли и зачем ее считать
Анализ прибыли позволяет контролировать, как развивается бизнес, и своевременно принимать меры в случае, когда эффективность снижается. Ксения Шубникова отмечает, что с помощью анализа можно понять:
-
является ли компания в целом или её отдельное направление деятельности прибыльным;
-
какие факторы влияют на получение прибыли;
-
какие есть возможности для получения и роста прибыли исходя из имеющихся ресурсов.
"Для определения финансового положения аналитики рассматривают различные финансовые показатели, в том числе и прибыль, — уточняет Александр Симонов. — В качестве анализа берутся как промежуточные, так и финальные финансовые результаты на соответствующую отчетную дату".
Размер и динамика прибыли показывает, в каком объеме и с какой динамикой компания ее получает.
Структура — показывает сильные и слабые стороны в деятельности компании. Например, рост операционной прибыли говорит о грамотно проработанной финансовой стратегии.
"Однако если при этом следует снижение чистой прибыли, то это может указывать на наличии высоких затрат в обеспечении функционирования фирмы, например, высокая кредитная нагрузка, содержание офиса, проведение рекламных кампаний и корпоративных мероприятий", — говорит эксперт.
Рентабельность показывает эффективное использование ресурсов. Рост продаж сопровождается ростом затрат, что может снизить рентабельность, несмотря на рост прибыли. Это, по словам Александра Симонова, в свою очередь, может привести к снижению интереса банков в кредитовании компании и к ухудшению позиций на рынке.
https://1prime.ru/articles/20231016/841983284.html