МЭА: Россия увеличила нефтяной экспорт до 7,6 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ, Роман Серов. Запад изо всех сил пытается лишить Москву нефтяных доходов — в ход пошли эмбарго на морские поставки и ценовые ограничения. Россия перенаправила экспорт в дружественные страны, и заработали здесь все. Сентябрьские доходы от нефти достигли рекордных значений, Китай и Индия сэкономили на "санкционке". Европа приобретает российскую нефть и дизель втридорога и не может объяснить, откуда у них "запрещенка".
Компенсировали просадку
Санкции Запада подкосили доходы России от ключевого экспорта. По итогам первых семи месяцев 2023 года объемы поступлений в федеральный бюджет России от нефтегазовой отрасли сократились в 1,7 раза и составили 4,193 триллиона рублей. Для сравнения, за январь-июль 2022 года российским властям удалось собрать с представителей сырьевого сектора гораздо большую сумму — 7,146 триллиона рублей.
Сказались потеря европейского рынка и процесс переоритентации поставок в Азию, который был сопряжен с определенными сложностями: инфраструктурными ограничениями, динамикой спроса, формированием флота перевозчиков нефти и пула страховщиков, возросшими затратами на логистику.
Однако, как только все встало на рельсы, нефтяные доходы начали восстанавливаться. Крупнейшие покупатели — Индия и Китай резко нарастили закупки, дисконт для них сократился до минимума. Москва успешно обошла и введенные Западом ценовые ограничения на нефть.
"В ЕС даже не выполнили обязательство пересматривать потолок каждые два месяца, гарантируя, что он ниже рынка. Это явный признак того, что механизм не действует", — констатировали летом в финском независимом Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).
Рекордная выручка
Уже в августе доходы от нефтяного экспорта выросли до 17,1 миллиарда долларов — это самый высокий уровень с октября 2022-го. В сентябре показатель был побит. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Москва увеличила нефтяной экспорт от уровня августа еще на 460 тысяч баррелей в сутки — до 7,6 миллиона. В итоге получила крупнейшие доходы с июля 2022 года — 18,8 миллиарда долларов.
"Это произошло, благодаря сочетанию роста общих объемов и повышению средневзвешенных цен на российские нефтепродукты и нефть (плюс восемь долларов за баррель в месячном исчислении)", — говорится в сентябрьском докладе организации.
По оценкам агентства, доходы от экспорта нефти выросли сильнее (на 1,5 миллиарда долларов), чем от поставок нефтепродуктов. Хотя в целом выручка от экспорта осталась на 2,6 миллиарда долларов ниже уровня прошлого года.
Агентство поясняет, что общий рост экспорта отразил увеличение поставок нефтепродуктов на 220 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении и примерно на 250 тысяч баррелей в сутки нефти. Общий объем поставок в сентябре был выше на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем 2022 года.
По данным аналитических фирм Vortexa и Kpler с января по сентябрь Россия поставляла морским транспортом в среднем 1,3 миллиона баррелей в сутки. Общий объем поставок нефти из России вырос за этот период более чем на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с годом ранее. В первую очередь, это поставки российской Urals, которая потекла вместо Европы в Индию и Китай.
Покупатели в плюсе
По данным МЭА, Китай и Индия по-прежнему покупают большую часть российской нефти. Так, например, экспорт, предназначенный для Китая, вырос на 270 тысяч баррелей в сутки.
Для ключевых покупателей российский импорт оказался максимально выгодным. Как подсчитало Reuters на основе данных трейдеров и компаний по отслеживанию перемещения судов, Китай сэкономил в этом году почти 10 миллиардов долларов за счет рекордных закупок нефти в странах, находящихся под западными санкциями.
Выгодные условия для нефтеперерабатывающих предприятий в Китае стали "непреднамеренным последствием санкций", введенных Соединенными Штатами и другими странами в отношении России, Ирана и Венесуэлы. Особенно активизировались мелкие независимые китайские нефтепереработчики, известные как "самовары".
По данным Vortexa и Kpler, отслеживающих перемещение нефтетанкеров, Китай получает морем из Ирана, России и Венесуэлы рекордные 2,765 миллиона баррелей в день. На эти три страны с января по сентябрь пришлась четверть всего китайского нефтяного импорта. Это вдвое больше, чем в 2020 году. Таким образом, страны-производители подсанкционной нефти вытеснили с этого рынка альтернативных поставщиков из Ближнего Востока, Западной Африки и Южной Америки.
Доля российской нефти в импорте Индии достигла 38 процентов в сентябре 2023 года — страна практически удвоила объемы в годовом выражении. А по сравнению с августом государственные НПЗ, на которые приходится две трети закупок, в сентябре нарастили импорт из России на четверть.
По данным Vortexa, индийские нефтеперерабатывающие заводы покупали в сентябре в среднем 1,56 миллиона баррелей Urals. Для сравнения, год назад — 865 тысяч баррелей. У Kpler данные по индийскому импорту российской нефти в сентябре еще выше — 1,8 миллиона баррелей в день.
Аналитики ждут, что индийский импорт из России приблизится к отметке в 2 миллиона баррелей в сутки, как только НПЗ завершат техническое обслуживание установок к концу октября.
На очереди новые покупатели. Пакистан (в июле он впервые получил российскую нефть по морю), в ближайшие несколько лет намерен увеличить ее долю в своем импорте почти до 30 процентов. Временный федеральный министр энергетики Пакистана Мухаммад Али также сообщил, что оплачивать поставки будут не долларами, а другими валютами.
Европа закупилась
Европа, тем временем, продолжает скупать российскую "санкционку" через посредников. Так, например, Индия обеспечила дизельным топливом уже половину европейского спроса.
То, что российская нефть давно течет в Евросоюз через черный ход, еще в мае признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он призывал ЕС принять жесткие меры в отношении импорта индийского топлива, произведенного из российской нефти. И признал, что главная задача — сократить доходы Москвы от нефтепереработки — похоже, провалена.
"Дизельное топливо или бензин, добываемое из российской нефти, попадает в Европу в обход санкций. Индия стала центром переработки и продает нам конечный продукт. Экспорт российской нефти удивительно стабилен с тех пор, как был введен ценовой предел", — возмущался евродипломат.
С тех пор мало что поменялось. Более того, за первые полгода импорт нефтепродуктов из Индии в одну только Германию увеличился многократно.
По данным Федерального статистического управления ФРГ, в январе — июле 2023-го он вырос более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупают в основном газойль, используемый для производства дизельного и печного топлива. В 2023-м Берлин потратил на это 451 миллион евро — на 1100 процентов больше, чем годом ранее.
Основные бенефициары схемы — крупные индийские нефтедобытчики и НПЗ. Выгоду извлекают и российские инвесторы — владельцы крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Индии. Так, 49 процентов акций второго по величине НПЗ страны Nayara Energy принадлежит "Роснефти".
Как отмечает Spiegel, Германия фактически "подрывает собственное эмбарго" и вводит европейских партнеров в заблуждение относительно выполнения антироссийских санкций.
В Минэкономики ФРГ сообщили лишь, что об этих цифрах ведомству известно, но "российскую нефть Европа не импортирует". С газом та же история. Власти ФРГ сообщили, что не могут сказать, поступает ли он из России и в каких объемах. Cослались на то, что сделки заключают частные компании, а не федеральное правительство, и отследить поставки невозможно.
https://1prime.ru/articles/20231020/842025251.html