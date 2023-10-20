МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ, Роман Серов. Запад изо всех сил пытается лишить Москву нефтяных доходов — в ход пошли эмбарго на морские поставки и ценовые ограничения. Россия перенаправила экспорт в дружественные страны, и заработали здесь все. Сентябрьские доходы от нефти достигли рекордных значений, Китай и Индия сэкономили на "санкционке". Европа приобретает российскую нефть и дизель втридорога и не может объяснить, откуда у них "запрещенка". Морские поставки российской нефти растут на фоне санкций, пишет СМИ

Компенсировали просадку

Санкции Запада подкосили доходы России от ключевого экспорта. По итогам первых семи месяцев 2023 года объемы поступлений в федеральный бюджет России от нефтегазовой отрасли сократились в 1,7 раза и составили 4,193 триллиона рублей. Для сравнения, за январь-июль 2022 года российским властям удалось собрать с представителей сырьевого сектора гораздо большую сумму — 7,146 триллиона рублей.

Сказались потеря европейского рынка и процесс переоритентации поставок в Азию, который был сопряжен с определенными сложностями: инфраструктурными ограничениями, динамикой спроса, формированием флота перевозчиков нефти и пула страховщиков, возросшими затратами на логистику.

Однако, как только все встало на рельсы, нефтяные доходы начали восстанавливаться. Крупнейшие покупатели — Индия и Китай резко нарастили закупки, дисконт для них сократился до минимума. Москва успешно обошла и введенные Западом ценовые ограничения на нефть.

"В ЕС даже не выполнили обязательство пересматривать потолок каждые два месяца, гарантируя, что он ниже рынка. Это явный признак того, что механизм не действует", — констатировали летом в финском независимом Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Рекордная выручка

Уже в августе доходы от нефтяного экспорта выросли до 17,1 миллиарда долларов — это самый высокий уровень с октября 2022-го. В сентябре показатель был побит. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Москва увеличила нефтяной экспорт от уровня августа еще на 460 тысяч баррелей в сутки — до 7,6 миллиона. В итоге получила крупнейшие доходы с июля 2022 года — 18,8 миллиарда долларов. Добрались до самого дорогого. Запад повторяет ошибку с Россией

"Это произошло, благодаря сочетанию роста общих объемов и повышению средневзвешенных цен на российские нефтепродукты и нефть (плюс восемь долларов за баррель в месячном исчислении)", — говорится в сентябрьском докладе организации.

По оценкам агентства, доходы от экспорта нефти выросли сильнее (на 1,5 миллиарда долларов), чем от поставок нефтепродуктов. Хотя в целом выручка от экспорта осталась на 2,6 миллиарда долларов ниже уровня прошлого года.

Агентство поясняет, что общий рост экспорта отразил увеличение поставок нефтепродуктов на 220 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении и примерно на 250 тысяч баррелей в сутки нефти. Общий объем поставок в сентябре был выше на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем 2022 года.

По данным аналитических фирм Vortexa и Kpler с января по сентябрь Россия поставляла морским транспортом в среднем 1,3 миллиона баррелей в сутки. Общий объем поставок нефти из России вырос за этот период более чем на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с годом ранее. В первую очередь, это поставки российской Urals, которая потекла вместо Европы в Индию и Китай.

Покупатели в плюсе

По данным МЭА, Китай и Индия по-прежнему покупают большую часть российской нефти. Так, например, экспорт, предназначенный для Китая, вырос на 270 тысяч баррелей в сутки.

Для ключевых покупателей российский импорт оказался максимально выгодным. Как подсчитало Reuters на основе данных трейдеров и компаний по отслеживанию перемещения судов, Китай сэкономил в этом году почти 10 миллиардов долларов за счет рекордных закупок нефти в странах, находящихся под западными санкциями.

Выгодные условия для нефтеперерабатывающих предприятий в Китае стали "непреднамеренным последствием санкций", введенных Соединенными Штатами и другими странами в отношении России, Ирана и Венесуэлы. Особенно активизировались мелкие независимые китайские нефтепереработчики, известные как "самовары". Сечин назвал объем экспорта нефти из России в Китай

По данным Vortexa и Kpler, отслеживающих перемещение нефтетанкеров, Китай получает морем из Ирана, России и Венесуэлы рекордные 2,765 миллиона баррелей в день. На эти три страны с января по сентябрь пришлась четверть всего китайского нефтяного импорта. Это вдвое больше, чем в 2020 году. Таким образом, страны-производители подсанкционной нефти вытеснили с этого рынка альтернативных поставщиков из Ближнего Востока, Западной Африки и Южной Америки.

Доля российской нефти в импорте Индии достигла 38 процентов в сентябре 2023 года — страна практически удвоила объемы в годовом выражении. А по сравнению с августом государственные НПЗ, на которые приходится две трети закупок, в сентябре нарастили импорт из России на четверть.

По данным Vortexa, индийские нефтеперерабатывающие заводы покупали в сентябре в среднем 1,56 миллиона баррелей Urals. Для сравнения, год назад — 865 тысяч баррелей. У Kpler данные по индийскому импорту российской нефти в сентябре еще выше — 1,8 миллиона баррелей в день.

Аналитики ждут, что индийский импорт из России приблизится к отметке в 2 миллиона баррелей в сутки, как только НПЗ завершат техническое обслуживание установок к концу октября.

На очереди новые покупатели. Пакистан (в июле он впервые получил российскую нефть по морю), в ближайшие несколько лет намерен увеличить ее долю в своем импорте почти до 30 процентов. Временный федеральный министр энергетики Пакистана Мухаммад Али также сообщил, что оплачивать поставки будут не долларами, а другими валютами.

Европа закупилась

Европа, тем временем, продолжает скупать российскую "санкционку" через посредников. Так, например, Индия обеспечила дизельным топливом уже половину европейского спроса.

То, что российская нефть давно течет в Евросоюз через черный ход, еще в мае признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он призывал ЕС принять жесткие меры в отношении импорта индийского топлива, произведенного из российской нефти. И признал, что главная задача — сократить доходы Москвы от нефтепереработки — похоже, провалена. В Евросоюзе оценили возможность "принятия мер" против Индии

"Дизельное топливо или бензин, добываемое из российской нефти, попадает в Европу в обход санкций. Индия стала центром переработки и продает нам конечный продукт. Экспорт российской нефти удивительно стабилен с тех пор, как был введен ценовой предел", — возмущался евродипломат.

С тех пор мало что поменялось. Более того, за первые полгода импорт нефтепродуктов из Индии в одну только Германию увеличился многократно.

По данным Федерального статистического управления ФРГ, в январе — июле 2023-го он вырос более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупают в основном газойль, используемый для производства дизельного и печного топлива. В 2023-м Берлин потратил на это 451 миллион евро — на 1100 процентов больше, чем годом ранее.

Основные бенефициары схемы — крупные индийские нефтедобытчики и НПЗ. Выгоду извлекают и российские инвесторы — владельцы крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Индии. Так, 49 процентов акций второго по величине НПЗ страны Nayara Energy принадлежит "Роснефти".

Как отмечает Spiegel, Германия фактически "подрывает собственное эмбарго" и вводит европейских партнеров в заблуждение относительно выполнения антироссийских санкций.

В Минэкономики ФРГ сообщили лишь, что об этих цифрах ведомству известно, но "российскую нефть Европа не импортирует". С газом та же история. Власти ФРГ сообщили, что не могут сказать, поступает ли он из России и в каких объемах. Cослались на то, что сделки заключают частные компании, а не федеральное правительство, и отследить поставки невозможно.