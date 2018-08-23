МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Самым популярным в списке внедорожников и кроссоверов в мире стал японский автомобиль Toyota RAV4. Как пишет Аналитическое агентство "Автостат"на основании результатов исследования данных продаж на мировых рынках по итогам первого полугодия текущего года, представленных порталом focus2move, эта машина модели SUV была куплена 408,7 тысячами покупателей.

На втором месте — с небольшим отставанием в продажах — занимает немецкий внедорожник Volkswagen Tiguan. Его купили 405,1 тысяч раз в первом молугодии 2018 года (рост к январю-июню 2017 года — 16%).

Третье место — Honda CR-V, этот автомобиль разошелся тиражом в 337,8 тысячи штук.

Четвертое и пятое место — Hyundai Tucson и Nissan Qashqai. Их продажи составили 279,2 тысячи и 272,1 тысячи автомобилей соответственно.

В первую десятку также вошли Mazda CX-5 (239,6 тысячи штук), Nissan Rogue (238,8 тысячи единиц), KIA Sportage (230,5 тысячи штук), Haval H6 (219,9 тысячи автомобилей) и Chevrolet Equinox (219,6 тысячи машин).