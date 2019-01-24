МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) выпустил новые версии коммерческого фургона, расширив тем самым семейство "Профи". Об этом сообщила пресс-служба автоконцерна.

Уже в феврале во всех дилерских центрах УАЗа будут принимать заказы на новый УАЗ "Профи" Авторефрижератор с газобаллонным оборудованием LPG (пропан-бутан).

Минимальная цена на новый УАЗ "Профи" 4×2 с фургоном Авторефрижератор и ГБО в комплектации "Стандарт" установлена в размере 1,1819 млн рублей.

В сообщении уточняетсЯ, что теперь газобаллонной силовой установкой фирмы Lovato (Италия) оснащаются все версии семейства "Профи". Работая со стандартным двигателем мощностью 143 лошадиных силы ЗМЗ-Про, 100-литровый газовый баллон дает фургону дополнительный запас хода до 900 километров.