МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный производитель "Автоваз" анонсировал новую отзывную компанию.
Как сообщает портал концерна "Лада.онлайн", на части машин бренда Lada может существовать необходимость замены дефектных помп водяных насосов.
Сроки начала отзывной кампании не уточняются.
Ремонту подлежат автомобили, которые сошли с конвейера с 1 января 2019 года по настоящее время.
"В предписании указывается, что при выявлении дефектов водяных насосов с артикулами 1307010-024-000, 1307010-057-000, 1307010-096-000 поставщика ЗАО "ТЗА", на двигателях автомобилей производства АО "Автоваз", выпущенных с 01.01.2019 года (с новым сальниковым уплотнением ф.MTU) необходимо заменить дефектное изделие", — сообщает портал.
Неисправную помпу вместе с частью слитой охлаждающей жидкости дилеры, осуществляющие ремонт, будут обязаны отправить на склад зарекламированных изделий концерна.
https://1prime.ru/auto/20190717/830164584.html