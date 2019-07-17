МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный производитель "Автоваз" анонсировал новую отзывную компанию. Продажи автомобилей Lada в ЕС снизились в I полугодии на 12,7%

Как сообщает портал концерна "Лада.онлайн", на части машин бренда Lada может существовать необходимость замены дефектных помп водяных насосов.

Сроки начала отзывной кампании не уточняются.

Ремонту подлежат автомобили, которые сошли с конвейера с 1 января 2019 года по настоящее время.

"В предписании указывается, что при выявлении дефектов водяных насосов с артикулами 1307010-024-000, 1307010-057-000, 1307010-096-000 поставщика ЗАО "ТЗА", на двигателях автомобилей производства АО "Автоваз", выпущенных с 01.01.2019 года (с новым сальниковым уплотнением ф.MTU) необходимо заменить дефектное изделие", — сообщает портал.

Неисправную помпу вместе с частью слитой охлаждающей жидкости дилеры, осуществляющие ремонт, будут обязаны отправить на склад зарекламированных изделий концерна.