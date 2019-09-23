МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Renault Россия" отправила первые 700 купе-кроссоверов Arkana со своего московского завода в страны СНГ, рассматривает возможность поставок в страны дальнего зарубежья, говорится в сообщении компании.

"Компания "Renault Россия" объявляет о начале экспорта нового купе-кроссовера Arkana в страны СНГ. Завершающим этапом в запуске экспортной стратегии стал старт продаж новой модели в Казахстане в начале сентября. Летом первые 700 автомобилей были поставлены на рынки Белоруссии, Азербайджана, Армении и Киргизии. Учитывая высокий экспортный потенциал модели, Renault рассматривает для поставок Arkana и страны дальнего зарубежья. В скором времени продажи нового автомобиля начнутся в Монголии", — сообщает компания.

Отмечается, что специально под старт продаж Renault Arkana в каждой из стран компания предлагает особые условия на покупку автомобиля в кредит, а также, как и на все модели, представленные в странах СНГ, на Renault Arkana распространяется гарантия 3 года или 100 тысяч километров.

"С началом экспорта Renault Arkana в страны СНГ весь производимый в России модельный ряд Renault поставляется за рубеж", — добавил гендиректор "Renault Россия" Андрей Панков.

Renault впервые представил купе-кроссовер Arkana на московском автосалоне в конце августа 2018 года, производство началось на московском заводе Renault летом, продажи стартовали с 5 июля 2019 года. Renault Arkana – первый автомобиль, построенный на базе SUV-платформы нового поколения, включая новый силовой агрегат, который является передовой совместной разработкой альянса и глобального партнера — концерна Daimler. Цена новинки в зависимости от оснащения варьируется от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.