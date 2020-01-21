МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Mitsubishi ожидает снижения своих продаж на российском авторынке на 12,4% в 2020 году, до около 35 тысяч машин, следует из сообщения компании.

"По результатам 2019 года автомобильный рынок показал падение в 2,3%. Но если смотреть динамику по сегментам, то можно заметить, что продажи компактных и среднеразмерных кроссоверов продолжили расти. Это ещё раз доказывает, что выбранная нами стратегия, направленная на развитие модельного ряда SUV, была верной. Эти сегменты и в дальнейшем будут показывать позитивную динамику. В качестве целевого показателя объема продаж на 2020 год мы заявляем более 35 тысяч новых автомобилей", — цитирует пресс-служба президента и главного исполнительного директора компании в России Осаму Иваба.

По словам топ-менеджера, с учетом ситуации на рынке, а также таких факторов, как увеличение ставок утилизационного сбора, Mitsubishi считает уровень в 35 тысяч машин реалистичным и достижимым и в целом позитивно оценивает возможности автомобильного рынка в России.

Главными задачами на 2020 год компания считает продолжение стартовавшего в 2019 году обновления дилерской сети в соответствии с новыми стандартами марки, начало сотрудничества с компанией Yandex, а также запуск обновленных моделей: ASX в апреле и Pajero Sport в декабре 2020 года, отмечает компания.