МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам 2019 года снизилась на 16% по сравнению с предыдущим годом и составила 6,732 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 4,57 доллара против 5,53 доллара годом ранее. Общая выручка автогиганта опустилась на 6,7% — до 137,237 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания получила чистый убыток в 194 миллиона долларов против прибыли в 2,044 миллиарда год назад. Разводненный убыток на акцию составил 0,16 доллара против прибыли в 1,4 доллара за четвертый квартал предыдущего года. Скорректированная прибыль составила 0,05 доллара при прогнозе в 0,11 доллара. Выручка за три отчетных месяца снизилась на 20% — до 30,826 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку в размере около 31,2 миллиарда долларов.

Негативное влияние на финансовые показатели оказала забастовка сотрудников, отмечается в релизе. Эффект от нее оценивается в 3,6 миллиарда долларов. В 2020 году GM ожидает разводненную прибыль на акцию в диапазоне 5,75-6,25 доллара.

Продажи компании за 2019 год составили 7,718 миллиона машин, снизившись на 8% в годовом выражении. В США было продано 2,887 миллиона автомобилей. Продажи в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки снизились на 12,5% — до 3,678 миллиона автомобилей.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В сентябре 2019 года почти 50 тысяч сотрудников General Motors устроили забастовку в США, чтобы добиться повышения зарплаты, увеличения количества рабочих мест и сокращения разницы в оплате труда между новыми и старыми сотрудниками. Новое коллективное трудовое соглашение было одобрено компанией в октябре.