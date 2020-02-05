МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla падает более чем на 15% в среду после двух дней роста в пределах 20%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск акции Tesla дешевели на бирже Nasdaq на 12,88% — до 771,91 доллара за акцию. Минутами ранее показатель опускался более чем на 15%, до уровня 752,11 доллара.

В среду СМИ со ссылкой на заявление компании сообщили, что Tesla отложит поставки автомобилей в Китай из-за коронавируса. Изначально поставки планировались на начало февраля.

На текущей неделе бумаги компании дорожали в пределах 20% после сообщения японской корпорации Panasonic о первой квартальной прибыли в совместном предприятии с Tesla по производству аккумуляторов, которая последовала за годами производственных проблем.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.