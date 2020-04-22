МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата.

Выпуск легковушек в марте снизился на 19% к марту 2019 года и на 5,9% к февралю 2020 года, говорится в сообщении. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн в первом квартале вырос на 21,4% в годовом выражении и составил 3,2 тысячи единиц, но в марте производство снижалось — на 3,3% в годовом выражении и на 12,3% — в месячном.

По итогам первого квартала было выпущено 3,9 тысячи автобусов массой до 5 тонн, что на 1,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в марте наблюдался рост производства — как в годовом выражении (+11,4%), так и в месячном (+27%).

Выпуск грузовиков за отчетный период снизился на 6,7%, до 27,3 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные Росстата. При этом в марте производство выросло на 2,1% к марту прошлого года и на 27,9% к февралю, отмечается в сообщении.