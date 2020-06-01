МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В течение всего июня крупнейший российский автоконцерн "Автоваз" устанавливает на машины бренда Lada различные скидки и спецпредложения. Как сообщает пресс-служба производителя, скидки позволят купить новый автомобиль по максимально выгодным.

Скидка будет варьироваться от 10 до 115 тысяч рублей, это будет зависеть от выбранной модели и акции. Отмечается, что скидки могут суммироваться.

В частности, в июне у дилеров бренда все еще можно воспользоваться программой "Trade-In", здесь дополнительная выгода составит 20 тысяч рублей на все версии Lada Granta (кроме Cross и учебной), Lada Vesta, Lada Vesta Cross, Lada Vesta SW, Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta CNG, на все модификации Lada Largus (кроме CNG).

30 тысяч рублей будет компенсация по программе "Trade-In" на машины Lada 4x4 Urban в трехдверном исполнении, на Lada XRay Cross.

От 20 до 30 тысяч рублей будет скидка по "Trade-In" на автомобиль Lada XRay. Больше всего по "Trade-In" будет скидка на покупку Lada Vesta Sport.

У дилеров автоконцерна продолжают действовать программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". По ним можно получить дополнительную скидку в 10% на модели Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active), Vesta, XRay, XRay Cross, Largus (за исключением CNG) и при покупки трехдверной Lada 4x4.

"АвтоВАЗ" на первый месяц лета продлил действие программы "Lada Finance". По ней выгода составит от 20 до 30 тысяч рублей.

Программа "Lada Leasing" — действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она дает скидку в размере от 30 до 40 тысяч рублей.

Программа скидок "Lada в такси" действует при покупке машин партнерам сервиса "Яндекс.Такси".

"Сделка года от Lada" — индивидуальная скидка на усмотрение дилерского центра в каждом конкретном случае.