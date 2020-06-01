МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В России владельцев разукомплектованных машин, которые стоят брошенными во дворах, предлагается наказывать предупреждением либо штрафом.

Об этом говорится в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, проект которого Минюст юстиции опубликовало на портале проектов правовых актов.

Как сообщает "Российская газета", в кодексе часть 1 статьи 16.10 предусматривает вынесение предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей за "оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств".

В свою очередь аналитическое агентство "Автостат" подсчитало, что, по состоянию на 1 января текущего 2020 года, на учете в ГИБДД числилось 2,7 млн легковушек старше 30 лет. Из них больше половины — 51,3% — различные модели Lada автоконцерна "Автоваз". Это порядка 1,4 млн машин.

На втором месте по распространенности машин старше 30 лет — японский бренд Toyota. У него доля 11,4% или 308 тысяч машин.

На третьем месте — "Москвич". Этих автомобилей зарегистрировано 128 тысяч штук (доля составляет 4,7%). При этом отмечается, что понять, сколько из "москвичей" "на ходу", сказать сложно.