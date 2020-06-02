МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. В первый же день после снятия ограничений на торговлю в автосалонах Подмосковья зафиксирован резкий рост продаж.

Аналитики зафиксировали уже в первый день снятия ограничений резкий рост клиентов, которые направились в дилерские центры за покупкой новых автомобилей. Всего, пишет газета "Известия", за прошедшую неделю рост продаж машин скакнул в два раза.

Напомним, что все дилерские центры и салоны остановили свою работу из-за введенного режима самоизоляции в стране. После того, как правительство Подмосковья разрешило дилерам вернуться к полноценной работе и для покупателей открылись салоны и шоу-румы, количество продаж автомобилей выросло в два раза.

По мнению экспертов авторынка, за лето текущего 2020 года цены на предложенные у дилеров машины поднимутся на 3-5%.

В июне падение продаж на российском рынке замедлится до 20-25% по сравнению с 74% в апреле, прогнозируют аналитики.

С целью привлечь внимание потенциальных покупателей, автосалоны начинают вводить различные акции и выгодные предложения. Они пытаются сбыть машины, которые стоят на складах, по более приемлемым ценам.

Сейчас для совершения покупки нового авто покупатели в России могут прийти в дилерский центр либо оформить заявку на официальных сайтах работающих центров.