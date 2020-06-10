МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ford и Volkswagen подписали соглашение о совместных проектах в области коммерческого транспорта, а также электромобилей, говорится в пресс-релизе американского концерна.

Два автопроизводителя, во-первых, подписали соглашение о выпуске грузового пикапа, разработанного Ford, который будет продаваться в линейке коммерческих автомобилей Volkswagen как Amarok начиная с 2022 года. Соглашение также включает в себя создание фургона на основе модели Volkswagen Caddy и 1-тонного грузового фургона, созданного Ford.

Ford и Volkswagen планируют произвести до 8 миллионов пикапов и фургонов.

У обеих компаний также есть планы продажи в Европе с 2023 года электромобиля Ford на платформе Volkswagen, и Ford может поставить до 600 тысяч электромобилей. При этом отмечается, что договор не подразумевают перекрестного владения.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 188 тысяч сотрудников по всему миру.