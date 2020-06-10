МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla впервые в истории поднялась выше психологической отметки в 1 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.13 мск акции Tesla дорожали на 6,31%, до 999,62 доллара за акцию, при этом ранее показатель достиг 1006,78 доллара.

Подорожание акций происходит на фоне рекордного роста индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входят акции фирмы, индекс во вторник впервые преодолел отметку в 10 000 пунктов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.