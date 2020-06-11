МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Стоимость акций крупного американского производителя электрокаров Tesla за год выросла в несколько раз. В результате компания Илона Маска обошла по капитализации японского автопроизводителя Toyota.

Акций Tesla подскочили на торгах на 6 % — до $1000 за бумагу. Это произошло после того, как в интернет утекло внутреннее письмо компании, в котором глава и исполнительный директор Tesla Илон Маск, обращаясь к своей команде, заявил, что новый электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству.

Tesla обошла японского автомобильного гиганта и стала самой дорогой компанией на мировом авторынке.

Акции Tesla выросли в пять раз.

Рыночная капитализация американского бренда составила $185,3 млрд. У Toyota — $178,7 млрд.

На третьем месте — автопроизводитель Volkswagen, его капитализация составляет $85,5 млрд.

Ранее прогнозировалось, что к концу десятилетия американская компания Tesla может занять до 15% рынка электромобилей в мире. Сейчас "зеленые" авто Tesla отлично продаются на рынке США, но недавно продажи этих электрокаров подскочили и на китайском рынке.