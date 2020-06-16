Россиянам оплатят 90% расходов при переводе автомобиля на газ
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава российского министерства энергетики Александр Новак выступил с предложением увеличить долю субсидий из бюджета для перевода автомобилей граждан с бензина на газомоторное топливо. Субсидии могут составить от 30% до 60% от стоимости переоборудования авто, пишет РБК.
Еще одна предложенная антикризисная мера: "Газпром" выделит 30% за счет маркетинговых программ своей дочерней структуры "Газпром газомоторное топливо" на переоборудование машин россиян.
Таким образом, автомобилисты в России будут платить из своего кармана только 10% от стоимости перевода машины с бензина на газ.
Это предложение Новака в пресс-службе Минэнерго подтвердили.
Отмечается, что в правительстве страны такое предложение министра получило поддержку.
Перевод машин на газ сократит траты на топливо и простых граждан, и предпринимателей.
По мнению Минэнерго, эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей, особенно — в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
https://1prime.ru/auto/20200616/831630898.html