МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава российского министерства энергетики Александр Новак выступил с предложением увеличить долю субсидий из бюджета для перевода автомобилей граждан с бензина на газомоторное топливо. Субсидии могут составить от 30% до 60% от стоимости переоборудования авто, пишет РБК.

Еще одна предложенная антикризисная мера: "Газпром" выделит 30% за счет маркетинговых программ своей дочерней структуры "Газпром газомоторное топливо" на переоборудование машин россиян.

Таким образом, автомобилисты в России будут платить из своего кармана только 10% от стоимости перевода машины с бензина на газ.

Это предложение Новака в пресс-службе Минэнерго подтвердили.

Отмечается, что в правительстве страны такое предложение министра получило поддержку.

Перевод машин на газ сократит траты на топливо и простых граждан, и предпринимателей.

По мнению Минэнерго, эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей, особенно — в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.