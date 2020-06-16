МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Эксперты автомобильного рынка "АиФ" сообщили о самых знаковых нововведениях, которые вступят в силу с 1 июля в России.

По сути, это три изменения в законодательстве:

Новые правила регистрации тюнингованных автомобилей

Поправки в ГОСТ технического регламента Таможенного союза

Тестирование водителей на хронический алкоголизм.

Пока правительство еще не утвердило поправку о запрете на ввоз на территорию России строительной спецтехники, самосвалов, экскаваторов, грузовиков с манипуляторами, а также тягачей и пассажирских автобусов с правым расположением водительского места и органов управления. Если кабмин одобрит это введение, то с 1 июля 2020 года оно вступит в действие.

Под прямой запрет попадает техника категорий М2 и М3. При этом на импорт легковых авто с правым рулем, согласно ГОСТ 33670-2015, нужно будет делать индивидуальную сертификацию и получать свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Выдачей таких документов будут заниматься только аккредитованные испытательные лаборатории. Стоимость процедуры, по оценке iReactor, может составить около 15 тысяч рублей. Сюда не входят технические корректировки и доставка машины на полигон.

При оформлении тюнинга также водитель будет обязан посетить техническую лабораторию, чтобы провести экспертные испытания.

Так, с 1 июля, если автомобилист решит поставить на свою машину газовое оборудование или прикрепить фаркоп, оснастить силовыми бамперами или экспедиционными багажниками, либо провести модернизацию салона с заменой штатных кресел или провести иной тюнинг, то для регистрации такого автомобиля в ГИБДД будет необходимо проходить расширенные технические испытания.

Что касается медосвидетельствования, то с 1 июля должны вступить в силу поправки, которые будут предполагать тестирование на хронический алкоголизм при получении медицинской справки для водительских прав. Стоимость такого анализа пока не раскрывается.