МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В России в июле начнут действовать новые правила для водителей и владельцев автомобилей.

Как рассказали эксперты издания "Аргументы и Факты", с 1 июля вступят в силу три самых знаковых изменения.

Новые правила регистрации тюнинга



Поправки в ГОСТ технического регламента Таможенного союза



Тесты на хронический алкоголизм.

С первого дня июля в России вступит в силу запрет на ввоз строительной спецтехники, самосвалов, экскаваторов, грузовиков с манипуляторами, тягачей и пассажирских автобусов с правым расположением руля.

Помимо этого, граждане не смогут ввести в страну технику категорий М2 и М3 с правым рулем. Ввоз легковых праворульных машин, согласно ГОСТ 33670-2015, будет возможен только с индивидуальной сертификацией и получением свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Выдавать такие документы будут аккредитованные испытательные лаборатории. Стоимость такой процедуры может составить 15 тысяч рублей (сюда не входят траты на технические корректировки и доставку авто на полигон).

Еще один повод посетить техлаборатории для экспертных испытаний будет у желающих установить на машину тюнинг. В случае, если автомобиль будут "усилять" силовыми бамперами, ГБО, экспедиционным багажником или фаркопом, а также если автолюбитель захочет модернизировать салон (например, заменить в нем штатные кресла), то для регистрации машины в ГИБДД предварительно придется пройти расширенные технические испытания.

Что касается тестирования на хронический алкоголизм, то теперь такое исследование станет обязательным для получения медицинской справки. Пока цена на это исследование неизвестна, но можно утверждать: медсправка из-за этого подорожать.