МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения намерено отложить до 1 января будущего 2021 года вступление в силу новых правил для водителей автомобилей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, что с 1 июля текущего 2020 года планировалось ввести новый, расширенный, перечень анализов для медосвидетельствования водителей.

Как сообщалось ранее, согласно новому документу Минздрава, получить медицинскую справку для оформления водительского удостоверения будет можно после сдачи анализов для диагностики употребления алкоголя. Это будет необходимо сделать, если нарколог выявит симптомы заболевания — хронический алкоголизм.

"Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", <…> заменив в пункте 5 слова "с 1 июля 2020 года" словами "с 1 января 2021 года", — говорится в проекте приказа Минздрава.

Ранее предполагалось, что это новшевство вступит в силу с 30 июня.

Первоначально Минздрав предлагал внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований, еще с 22 ноября прошлого 2019 года. Тогда это вызвало большой ажиотаж среди автомобилистов в регионах. Люди ожидали рост стоимости прохождения водительской медкомиссии, это привело к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. После этого, учтя "обеспокоенность граждан", ведомство решило отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и заявило о проведении дополнительного анализа методов тестирования.

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