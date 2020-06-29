МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Китайская корпорация Xiaomi, которая занимается производством гаджетов и техники, начала работу над собственным автомобилем. Xiaomi представила в китайском сервисе микроблогов Weibo тизер новинки.
Пока подробности нового автомобиля компания не раскрывает.
Xiaomi создает внедорожник. Этот автомобиль будет похож по дизайну на Suzuki Jumny или же Mercedes G-klasse.
Китайский производитель поддерживает связи с видными игроками китайского авторынка: они смогут предоставить все необходимые мощности для производства.
По мнению экспертов рынка, возможность выхода автомобиля подтверждается тем, что в прошлом 2019 году компания вложила большие деньги в Xiaopeng Motors.
Помимо этого Xiaomi ранее анонсировала поставки электрокара P7: он может стать прототипом будущего машины.
https://1prime.ru/auto/20200629/831695795.html