МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Audi отзывает в России 389 автомашин марки А3 и А6 из-за возможных проблем с системой вызова экстренных служб, говорится в сообщении Росстандарта.

"Отзыву подлежат 389 автомобилей Audi A3 и A6, реализованных в период с 2017 по 2019 годы. Причина отзыва транспортных средств: из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения автомобиля блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам", — поясняет ведомство.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить авто для проверки блоков управления с помощью диагностического тестера и, при необходимости, их заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, добавляет Росстандарт.