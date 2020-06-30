МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В России со среды — 1 июля — перестанут выдавать индивидуальные автомобильные знаки "Инвалид".

Ранее такие знаки устанавливались на стекла автомобилей, на которых передвигаются люди, имеющие инвалидность.

Речь идет не о тех автомобильных знаках, которые находятся в свободной продаже, а о специальных формах, которые появились после 2018 года. на таких знаках с обратной стороны должна была быть размещена информация о самом владельце авто.

Отмечается, что в России эти знаки не носили обязательный характер, и пользовались ими далеко не все.

Поправки в закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" о таких знаках на машину были приняты еще в июле 2019 года.

Сейчас в России люди с инвалидностью (при этом не всех категорий) имеют право на бесплатную парковку. Это входит в список положенных льгот. В случае, если у человека с инвалидностью нет собственного автомобиля, то знак о бесплатной парковке может быть установлен на автомобиль другого человека, на которой он передвигается.

Раньше необходимо было, чтобы информация о такой машине была занесена в специальный реестр, а на самом авто устанавливался специальный знак. С 1 июля сотрудники ГИБДД будут ориентироваться только на наличие данных в электронном.

Чтобы попасть в реестр, гражданину РФ либо его законному представителю необходимо подать заявление через портал Госуслуг или лично в отделении МФЦ или ПФР.