МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В первый месяц лета автодилеры в России столкнулись с дефицитом автомобилей. Как пишет газета "Ведомости", это произошло из-за простоя автозаводов, которые произошли на фоне ограничений, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса.

Как стало известно изданию, за четыре недели июня дилеры вышли на прошлогодние показатели продаж машин.

Эксперты считают, что причина кроется отложенном спросе на автомобили, а также введение новых программ поддержки автопрома со стороны государства.

"В целом продажи этого июня уже сопоставимы с июнем прошлого года, сообщил представитель крупнейшего российского автодилера "Рольф", причем продажи новых автомобилей в компании идут чуть ниже, а авто с пробегом – чуть выше прошлого года", — пишет газета.

Ранее аналитики АЕБ прогнозировали, что в России в текущем 2020 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составят 1,72 млн штук., снижение к прошлому году прогнозировалось на уровне 2,1%.

В начале июня сообщалось, что продажи новых авто в РФ в мае 2020 года рухнули на 51,8% по сравнению с маем прошлого 2019 года: россияне купили 63 033 автомобиля, а год назад в этот же месяц — 137 624 авто.