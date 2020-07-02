МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Корейский производитель автомобилей Hyundai начал строительство в Санкт-Петербурге нового российского завода, на котором будут собирать двигатели компании Hyundai WIA.

Завод расположат рядом с "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

Двигатели на новом производстве будут собирать только для тех моделей машин, которые выпускаются на территории России.

Ожидается, что первые двигатели будут выпущены уже к октябрю следующего 2021 года.

Затраты на этот проект компания оценивает в 13,1 миллиарда рублей.