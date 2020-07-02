БЕРЛИН, 2 июл — ПРАЙМ. Американская компания Tesla отказалась от планов производства аккумуляторов на строящемся под Берлином заводе и оптимизировала ряд других производственных задач, свидетельствует из запроса компании на оценку воздействия на окружающую среду, который обнародован в четверг на официальном портале земли Бранденбург.

В документе отмечается, что на заводе будут осуществляться производственные этапы, которые предусматривают строительство прессового, литейного, лакировочного цехов, производства кузовов, сидений, двигателей и конечная сборка. В дополнение к этому компания хочет построить хранилища отходов, электростанцию, пожарную станцию, логистический центр, парковку для сотрудников и участок для тест-драйва. Все это требует новых работ по рубке лесов на территории будущего завода, площадь вырубленного леса увеличится со 154 до 193 гектаров.

Одновременно компания снижает высоту части производственных помещений с 24 метров до 15,2 метра, литейные мощности будут повышены, но при этом компания отказывается от производства пластика, аккумуляторных батарей.

Компания планирует выпускать 500 тысяч электроавтомобилей (модель Y) в год. Начала производства намечено на июль 2021 года, но компания запрашивает выдачу разрешения на более ранний старт.

Первый европейский завод Tesla будет построен на земельном участке в местечке Грюнхайде в Бранденбурге. В декабре прошлого года правительство Бранденбурга и Tesla согласовали контракт на покупку земли под завод стоимостью почти 41 миллион евро. О том, что завод будет построен здесь, в середине ноября сообщил основатель американской компании Илон Маск. Как рассказывал в интервью РИА Новости министр экономики и энергетики немецкого региона Йорг Штайнбах, завод создаст 8-10 тысяч рабочих мест, что потребует привлечения специалистов из других регионов и стран, в том числе, по его словам, это могут быть и россияне.