МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" запустил услугу длительной аренды автомобилей в Сочи, сообщила компания.

"Формат у "Драйва" в Сочи отличается от привычного, когда брать и оставлять машину можно на любой городской парковке. В Сочи машины стоят у аэропорта, аренда сразу на несколько дней, а потом нужно возвращать их обратно к аэропорту", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что автомобили можно взять на два, три, пять дней, а также сразу на одну или две недели и потом продлевать аренду. Зона поездок — курорты Краснодарского края. Оформить аренду автомобиля можно удаленно в электронном виде и заранее, при этом в стоимость аренды включены полная страховка (включая каско на все время аренды), мойка и бензин. Во время аренды можно воспользоваться функцией "передачи руля" и передать управление родственнику или другу, который тоже зарегистрирован в "Драйве".

Кроме того, "Драйв" расширяет тариф "Межгород": теперь машину можно взять в Москве или Казани по любому удобному тарифу, доехать на ней до Сочи и вернуться обратно. Завершить аренду в Сочи не получится — необходимо вернуть машину туда, где была начата аренда.

"Яндекс.Драйв" — каршеринговый сервис, обладающий крупнейшим автопарком в России (более 18 тысяч машин разных марок, классов и моделей). Также в автопарке есть грузовые фургоны и шаттлы на 8 человек Volkswagen Caravelle. До сих пор компания работала в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В Сочи работают еще ряд крупных каршеринговых компаний – BelkaCar, YouDrive, UrentCar.