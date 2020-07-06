МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в июне 2020 года продал в РФ 30 248 машин, что на 1,7% меньше по сравнению с июнем 2019 года, следует из сообщения компании.

При этом за первое полугодие продажи компании на российском рынке снизились на 19,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 140,6 тысячи машин, включая внедорожники Niva, сообщает "АвтоВАЗ".

Компания уточняет, что на уровень 2019 года вышли июньские продажи Lada Granta с результатом 11 478 (11 609 годом ранее) проданных машин. Также в прошлом месяце было продано 8 442 (8 947 в июне 2019) автомобиля Lada Vesta и 3 376 пассажирских Lada Largus, говорится в сообщении.

"Мы отмечаем рост покупательской активности с начала июня, а также рост заказов на автомобили со стороны наших партнеров и клиентов на июль и август. Безусловно, крайне позитивно на восстановление рынка влияют расширенные меры государственной поддержки, а также снятие некоторых эпидемиологических ограничений в регионах", — прокомментировал исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне.