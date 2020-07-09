МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель машин — концерн "Автоваз" готовит сервисную кампанию, в которой устранят давно известную неисправность 16-клапанных двигателей модельного ряда Lada.

Будет устранена неисправность постоянно подтекающей заглушке распредвала в двигателе автомобиля, пишет портал "Лада.Онлайн".

Официальные дилеры завода получили предписание, согласно которому все жалобы на данный дефект с двигателями под заводскими индексами ВАЗ-21126, 21127, 21129 и 21179 необходимо направлять напрямую производителю.

Завод-производитель, основываясь на собранной информации, сможет выяснить причины возникновения этой проблемы и в случае необходимости выработать план по изменению технологического процесса изготовления комплектующих и сборки автомобилей этого ряда.

Как сообщали владельцы автомобилей, выпущенных концерном в 2019-2020 годах, данная неисправность двигателя проявляется даже на незначительных пробегах.Масло, которое вытекает из-под заглушки распределительного вала 16-клапанного ДВС, в дальнейшем попадает на раскаленные детали мотора, что приводит к появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Речь идет о следующих машинах: