"Автоваз" устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель машин — концерн "Автоваз" готовит сервисную кампанию, в которой устранят давно известную неисправность 16-клапанных двигателей модельного ряда Lada.
Будет устранена неисправность постоянно подтекающей заглушке распредвала в двигателе автомобиля, пишет портал "Лада.Онлайн".
Официальные дилеры завода получили предписание, согласно которому все жалобы на данный дефект с двигателями под заводскими индексами ВАЗ-21126, 21127, 21129 и 21179 необходимо направлять напрямую производителю.
Завод-производитель, основываясь на собранной информации, сможет выяснить причины возникновения этой проблемы и в случае необходимости выработать план по изменению технологического процесса изготовления комплектующих и сборки автомобилей этого ряда.
Как сообщали владельцы автомобилей, выпущенных концерном в 2019-2020 годах, данная неисправность двигателя проявляется даже на незначительных пробегах.Масло, которое вытекает из-под заглушки распределительного вала 16-клапанного ДВС, в дальнейшем попадает на раскаленные детали мотора, что приводит к появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.
Речь идет о следующих машинах:
- Универсалы и лифтбеки Lada Granta,
- "Однообъемники" Lada Largus,
- Машины семейства Lada Vesta,
- Кросс-хэтч Lada XRay.
https://1prime.ru/auto/20200709/831747297.html