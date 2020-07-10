МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Общероссийский народный фронт выступил с предложением увеличить размер ряда штрафов для водителей, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова.

Авторы инициативы считают, что наказание за проезд на красный свет светофора должно оцениваться не в тысячу рублей, как сейчас, а в пять тысяч рублей.

Такую же сумму предлагают взимать за установку заведомо подложных номеров на автомобиль. Сейчас за такое правонарушение штрафуют на две тысячи рублей.

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — отметил Шкуматов.

За превышение скорости представители организации предлагают штрафовать следующим образом.

В населенном пункте, при превышении на 40-60 километров в час — 2 500 рублей (сейчас 500), повторное нарушение — пять тысяч рублей. За превышение скорости на более 60 километров в час — 5 тысяч рублей (сейчас — 1 500) либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение — штраф 15 тысяч.

Вне населенного пункта превышение скорости на 40-60 километров в час — 2 500 рублей. Превышение на более 60 километров в час — пять тысяч.

Что касается езды в состоянии алкогольного опьянения, то эксперты предложили наказывать на пять тысяч рублей велосипедистов.