МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Субъекты России, которые участвуют в программе по льготному переводу автомобильного транспорта с бензина на газ, должны обеспечить людям такую возможность в срок до 20 июля.

Как рассказал "Российской газете" замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, сейчас таких регионов всего 27, но вскоре эту программу могут распространить по всей России.

"Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа", — отметил чиновник.

Региональная программа предполагает финансирование со стороны государства — в том числе скидку в две трети от стоимости переоборудования легковых машин и легкого коммерческого транспорта.

В том числе представитель Минэнерго отметил в интервью, что "Газпром" предложил в этих регионах за счет своих маркетинговых программ добавить к скидке на переоборудование со стороны государства еще 30% от стоимости услуги.

Таким образом, автомобилистам переоборудование обойдется только в 5% от стоимости.

"Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тысячи рублей, после перевода на газ сумма заправки составит 500-600 рублей. На наш взгляд, 1 тысяча рублей в день — серьезная экономия", — считает Инюцын.

Сейчас 60-65% всей инфраструктуры для газового транспорта сосредоточены в 27 регионах, именно эти субъекты вошли в программу развития.

Инюцын пояснил, что эти регионы соединены коридорно-кластерным принципом, по каждому рассчитано минимальное количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которое должно быть к 2025 году. Это необходимо, чтобы гражданам было удобно заправлять машины. Однако, отметил чиновник, спрос на газ в ряде регионов уже сейчас очень высокий.