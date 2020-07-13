МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. ГИБДД необходимо единое техническое решение как для Москвы, так и для регионов для обмена данными с Российским союзом автостраховщиков (РСА) по фиксации нарушений и составлению протоколов, говорится в пресс-релизе РСА.

"В регионах совершенно по-разному организованы фиксация нарушений и составление протоколов. Необходим единый для всех региональных подразделений ГИБДД сервис", — приводятся там же слова исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.

В целом, он отметил, что РСА технически и организационно готов к взаимодействию с ГИБДД как по части получения информации по грубым нарушениям ПДД, которые с 24 августа должны учитываться при определении цены полиса ОСАГО, так и по части проверок наличия у автовладельцев полиса ОСАГО. Уфимцев уточнил, что уже сейчас между системами РСА и ГИБДД прошло по три миллиона запросов в одну и другую сторону.

Исполнительный директор РСА отметил, что часть ДТП фиксируется при помощи приложения "Помощник ОСАГО", информацию об этих ДТП РСА передает в ГИБДД; сейчас приложение работает в пяти регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

"Поэтому основное количество оформляемых через приложение ДТП — это московские аварии. Однако для остальных городов такой функционал тоже довольно скоро появится. Очевидно, что развитие страхования должно предполагать и повсеместный переход на урегулирование убытков онлайн", — приводятся в сообщении слова Уфимцева.