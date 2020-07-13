МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Электромобиль американского производителя Tesla Model Y резко подешевел.

Теперь электрокар от компании Илона Маска можно купить на $3 тысячи дешевле (около 216 тысяч рублей).

Такое резкое снижение стоимости через четыре месяца после выхода новинки на рынок компания объясняет попыткой удержать высокий темп продаж.

Теперь Tesla Model Y в США и Канале можно купить от $49 990 (около 3,5 миллиона рублей) без учёта госсубсидий ($6,3 тысячи или 450 тысяч рублей) при покупке электромобиля н атерритории Соединенных Штатов.

Сейчас самая доступная версия Model Y в линейке это двухмоторный электрокар, запас хода на одном заряде — 508 километров.

Позднее будет выпущена еще одна модель, еще дешевле: с одним электродвигателем и задним приводом. Эта модель на одном заряде батарей проедет 480 километров.

По неофициальной предварительной информации, планируемая к запуску машина обойдется покупателю в $45 тысяч или 3,18 миллиона рублей.