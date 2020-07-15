МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В Российской Федерации рассматривают возможность введения запрета на использование при ремонте автомобилей бывших в употреблении и восстановленных запчастей, которые стоят значительно дешевле новых деталей, пишет издание "За рулём".
Как стало известно от собеседников издания, такой запрет на применение при ремонте б/у запчастей предусматривают поправки к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колёсных ТС".
Помимо этого документ накладывает запрет на повторное использование автомобильных кресел в случае, если к ним крепятся ремни безопасности.
Также будет запрещено повторное использование подушек безопасности, деталей для тормозной системы и других частей машин.
А что касается установки на автомобиль дополнительного оборудования, такого как багажного отделения на крышу или антенны, то их ставить будет возможно только после получения в специальной лаборатории соответствующего разрешения.
https://1prime.ru/auto/20200715/831775277.html