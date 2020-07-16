МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Только 35% пользователей сервисов каршеринга после самоизоляции из-за коронавируса вернулись в РФ к прежней частоте поездок, а 20% стали пользоваться каршерингом чаще, чтобы не ездить на общественном транспорте, следует из исследования "Авито Авто".

"Как показал опрос, проведенный "Авито Авто" в июле, после снятия режима самоизоляции и ограничений на работу сервисов каршеринга, 35% пользователей сразу вернулись к прежней частоте использования каршеринга, еще 20% стараются чаще пользоваться каршерингом в целях безопасности. При этом 20% россиян намерены полностью отказаться от каршеринга в пользу личного автомобиля и столько же – решили сократить частоту поездок на каршеринге", — говорится в сообщении по итогам опроса.

Тридцать процентов после завершения самоизоляции используют такси и каршеринг в одинаковом объеме, а 25% респондентов отметили, что используют каршеринг чаще, чем такси, поскольку для них это выгоднее и удобнее, противоположную позицию заняли 15% россиян, подсчитали в "Авито".

Судя по результатам исследования, каршеринг в масштабах страны остается развивающейся услугой — из 10 тысяч респондентов, принимавших участие в исследовании, 78% отметили, что пока не пользуются каршерингом.

"Больше 15 поездок на каршеринге в месяц совершают только 2% опрошенных. При этом доля совершающих более 15 поездок в месяц в 2 раза выше среди женщин, чем среди мужчин. От 5 до 15 раз ежемесячно используют каршеринг 4% респондентов, а 17% участников исследования совершают от 1 до 5 поездок в месяц. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет пользуются каршерингом чаще всего: в этой возрастной группе 7% респондентов отметили, что совершают больше 15 поездок в месяц", — отмечается в сообщении.

Из пользователей каршеринга 68% не готовы полностью отказаться от личного автомобиля — такой шаг готовы рассмотреть только 12% респондентов, при этом 9% опрошенных уже продали личный автомобиль и пересели на каршеринг.