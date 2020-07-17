МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В России с 2022 года можно будет официально резервировать и покупать автомобильные регистрационные номера с "красивыми" сочетаниями букв и цифр.

Как говорится в проекте постановления кабмина (устанавливает правила резервирования госномеров), а также в проекте поправок в закон "О регистрации транспорта", предложения прошли антикоррупционную экспертизу.

Как пишет "Российская газета", перед экспертизой оба этих документа серьезно изменились.

В первую очередь, была изменена дата вступления постановления в силу: с 1 января 2021 года на 1 января 2022 года.

Также в поправках появились регистрационные номера не только для автомобилей, но и для мотоциклов.

Еще одно нововведение — стало возможным бесплатно передавать "красивые" номера, вместе с автомобилем, по наследству. В таком случае платить пошлину за них наследникам не придется. Есть и послабление для тех, кто продает автомобиль, но хочет оставить "красивый" номер себе: им не придется повторно платить госпошлины, это действие упразднили.

В случае, если собственник продает автомобиль вместе с номером, а новый владелец хочет этот номер сохранить, то ему придется заплатить пошлину на общих основаниях. Если пошлина не будет уплачена или покупатель откажется от примечательного номерного знака, то госзнак вернется на торги, а на автомобиль будет установлен другой, условно бесплатный номер со случайным цифро-буквенным сочетанием.

Что касается размера госпошлины, то, как стало известно изданию "Автоновости дня", сумма будет напрямую зависеть от сочетания цифр и букв:

Одинаковые и буквы, и цифры обойдутся в 600 тысяч рублей за номерной знак,

Только одинаковые буквы — 200 тысяч рублей.



Если в номере повторяются только две буквы, пошлина за него составит 50 тысяч рублей.

Бронь любого понравившегося номера будет стоить 5 тысяч рублей. Пошлина за общедоступный госзнак (который не нужно бронировать) останется такой же, как и сейчас: 2 тысячи рублей.