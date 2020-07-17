МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Hyundai отзывает в России более 18,5 тысячи внедорожников Santa Fe, изготовленных с марта 2005 по сентябрь 2009 года, из-за возможных проблем с антиблокировочной системой тормозов (ABS/ESC), говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Hyundai. Отзыву подлежат 18 563 автомобиля Hyundai Santa Fe (CM), изготовленных в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года. На транспортных средствах может иметь место короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC", — говорится в сообщении.

Представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта.

Отмечается, что на всех автомобилях будут установлены комплекты реле РСВ. Все работы будут бесплатными для владельцев.