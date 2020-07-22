МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ГИБДД с 20 августа начнут выдавать водительские удостоверения нового образца.

Новые документы будут содержать надписи на иностранных языках.

В настоящее время российские водительские права у полиции за границей вызывают недоверие. Сложности у россиян возникают и в прокатных конторах: им отказываются выдавать по российским правам автомобили.

Но с 20 августа ГИБДД начнут выдавать водителям удостоверения нового образца — с надписями на двух иностранных языках, французском и английском. Это будет отражаться в верхней части лицевой стороны документа: будут нанесены сиреневым цветом надписи "ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ", "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE".

Уточныется, что специально менять действующие права не надо: документы старого образца продолжат считаться действительными.