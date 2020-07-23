МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. В нижней палате российского парламента разработали и направили на рассмотрение в кабмин законопроект, который запрещает мотоциклистам движение между рядами и опасное лавирование, пишет газета "Известия".

Как следует из предложения Госдумы, мотоциклистам и водителям мопедов за нахождение в одном ряду с другим транспортом будут платить 3 тысячи рублей штрафа.

Если их движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, то сумма штрафа вырастает до 15 тысяч рублей.

Также будет возможно лишить мотоциклиста прав на срок от двух до шести месяцев.

Как считает автор инициативы депутат Госдумы Светлана Бессараб, такие штрафы для владельцев мопедов и мотоциклов защитят и автомобилистов, и мотоциклистов.

По ее мнению, обычная ширина полос в городах, которая составляет порядка 2,75 метра, не позволяет вместить одновременно и мотоцикл, и автомобиль. По этой причине движение байкеров между рядами ставит под угрозу их самих и других участников дорожного движения.

С целью фиксации таких правонарушений Бессараб предлагает использовать камеры наблюдения, службу ГИБДД и видеорегистраторы.