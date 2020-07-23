МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla подал в суд на своего конкурента, компанию Rivian Automotive, обвинив ее в переманивании сотрудников и краже данных, представляющих коммерческую тайну, сообщает агентство Блумберг. Новый завод Tesla появится в Техасе

Иск подан в суд города Сан-Хосе, штат Калифорния. В Tesla утверждают, что четыре ее бывших сотрудника передали Rivian строго конфиденциальную информацию, которая может представлять ценность для конкурентов. Tesla предполагает, что в этом могут быть замешаны еще два человека. Как сообщает агентство со ссылкой на иск, всего в Rivian перешли 178 бывших сотрудников Tesla, при этом примерно 70 из них ушли к конкуренту напрямую.

"Незаконное присвоение конфиденциальной информации Tesla, которая представляет ценность для конкурентов, при уходе из компании к новому работодателю, безусловно, неправильно и рискованно", — цитирует издание отрывок из иска.

Rivian, одним из инвесторов которой является компания Amazon, отрицает обвинения Tesla, называя их необоснованными. Автопроизводитель отмечает, что эти заявления "противоречат культуре, этике и корпоративным правилам Rivian", а от новых сотрудников компания требует подтверждений, что "они не внедряют и не будут внедрять объекты интеллектуальной собственности бывших работодателей в системы Rivian".

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

Американский производитель электромобилей Rivian был основан в 2009 году Ар-Джеем Скаринджем (RJ Scaringe). Штаб-квартира компании расположена в городе Плимут, штат Мичиган.