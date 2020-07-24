МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) повысило корпоративный рейтинг американской компании Tesla до "B2" с "B3", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Tesla обвинила Rivian в краже коммерческой тайны

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании также повышен — до "B3" с "Caa1".

"Повышение рейтинга отражает устойчивые позиции Tesla в автомобильной промышленности в качестве специализированного производителя… аккумуляторных электрических автомобилей (BEV)", — говорится в сообщении агентства.

Однако агентство отмечает, что сохранение этих позиций в секторе BEV перед лицом возникающих вызовов в области конкурентоспособности будет зависеть от прогресса Tesla в области эффективности производства и разработки продуктов для достижения еще более широкого признания клиентов при доступной цене.

Рейтинги также учитывают достижения Tesla и ожидания увеличения финансовой стабильности в будущем с относительно высокой маржой, хотя в течение некоторого времени сохранятся высокое соотношение заемных средств к собственным и значительные инвестиционные потребности, полагают эксперты.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.