МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Французский концерн Renault опроверг сообщения о том, что компания переносит сроки запуска модели Renault Duster в России.

Как сообщили "За рулем" в пресс-службе бренда, работы по обновлению данной модели идут по графику и никаких отмен или корректировок в планах не значится.

Ранее появились сообщения о том, что компания в России передвинула на более поздний срок старт производства кроссовера Duster на территории РФ.

Поясняется, что все работы по обновлению машины идут по графику и сейчас никаких нововведений о переносе сроков в планах производителя не значится.

При этом точная дата появления нового кроссовера Duster не называется, а об августе как о месяце, в который начнется локализация выпуска, больше разговоров нет.