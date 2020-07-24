МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" уходит в корпоративный отпуск с 27 июля на три недели, следует из сообщения компании.

"Автоваз уходит в корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года. Также в корпоративный отпуск уходят производственные площадки Lada Ижевск и Lada Запад Тольятти", — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что в период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

"В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada", — добавляется в сообщении.

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для трех брендов: Lada, Renault, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти — АО "Автоваз" и АО "Лада Запад Тольятти", и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".

Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 6 модельных семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta, 4x4 и Niva. Марка занимает более 20% российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. Официальная дилерская сеть бренда является самой крупной в России — более 300 дилерских центров.